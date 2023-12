Před čtvrtou hodinou odpoledne dorazil na Orlík pohřební vůz s ostatky bývalého ministra, diplomata a šlechtice Karla Schwarzenberga. Právě v rodinné hrobce na Orlíku bude rakev za přítomnosti nejbližší rodiny uložena.

Rakev s ostatky knížete Karla dorazila na Orlík, přišla se podívat i hrstka místních. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem se konalo v sobotu 9. prosince v Chrámu sv. Víta v Praze. Po skončení zádušní mše odjel pohřební vůz s ostatky knížete na poslední cestu k rodinnému sídlu na Orlíku.

Na Orlíku s napětím očekávají příjezd kolony s ostatky Karla Schwarzenberga

Na pohřební vůz s ostatky Karla Schwarzenberga čekali na jedné z možných příjezdových cest novináři a několik dalších lidí. Vůz s rakví tam dorazil v 15.45 hodin. Rodinná hrobka se nachází v zámeckém parku. Na zámku, kde Schwarzenberg trávil dětská léta, stále visí černá vlajka, ta je i na obecním úřadě.

Na knížete přišla zavzpomínat hrstka místních lidí. Ti netrpělivě očekávali příjezd rakve s ostatky a s napětím pak pozorovali průjezd pohřebního mercedesu s policejním doprovodem. „Měli jsme ho rádi, byl to skvělý člověk,“ zmínila žena, která pro něj prý i pracovala. Další starší pár nechtěl svou přítomnost komentovat. „Je to naše soukromá záležitost, nezlobte se,“ omluvili se starší manželé.

Park a všechny vjezdy do něj hlídala security firma, jindy veřejnosti přístupný areál zůstává na přání Schwarzenbergerovy rodiny po celý víkend uzavřený. Na to jaký to byl člověk pro Deník zavzpomínala už dopoledne bývalá kronikářka a zastupitelka Hana Lívancová.

Ostatky do orlické hrobky uloží pouze v kruhu rodinném, není jisté zda to bude ještě v sobotu večer či až v neděli ráno. Pohřeb v gotické hrobce na Orlíku byl Schwarzenbergovým přáním. V Praze se s ním rozloučilo na tisíc zvaných lidí, mimo jiné český prezident Petr Pavel, slovenská hlava státu Zuzana Čaputová, dvouhodinovou smuteční mši tam zakončilo 34 úderů zvonu Zikmund.