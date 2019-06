Poslanec a předseda hnutí STAN Vít Rakušan na zasedání městských zastupitelů v pondělí 24. června rezignoval na funkci starosty Kolína. Novým starostou zastupitelé zvolili dosavadního místostarostu Michaela Kašpara (STAN), byl jediným kandidátem. Na programu je nyní volba nového místostarosty.

Vít Rakušan | Foto: Deník / Jakub Šťástka

„Opouštím pracovnu, kde jsem posledních devět let strávil bez přehánění víc času než doma. Potkal jsem se tam s bezdomovcem i prezidentem. Každý den byl jiný - to na té práci bylo vůbec nejlepší. Během té doby se narodily obě mé děti, užil jsem si řadu soukromých kotrmelců i radostí. Z kluka bez politických zkušeností jsem se stal profesním politikem ve středních letech. Přibyla kila, vrásky, zkušenosti, specifické dovednosti, vhled do mnoha oblastí, ubylo naivity, času, bezstarostnosti. Poznal jsem tu řadu skvělých lidí, s mnoha jinými jsem se zde hádal, některé jsem odsud i vyhodil,“ shrnul Vít Rakušan.