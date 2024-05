Adam Rohony je fenomén, jehož sláva vzrůstá prakticky každým dnem. Vše navíc umocnily oslavy fotbalistů Sparty Praha, kteří se 18. května stali mistry ligy . Rohony je zachycený na videu, jak křepčí v šatně sparťanů, kteří spolu s ním zpívají jeho novou píseň „Vzalo mi to srdce, vzalo mi to hlas a to se stává, když máš něco rád“. A je fakt, že Rohony po oslavách hlas na dva dny ztratil – aby s tichým úsměvem sledoval, jak mu přibývají další zástupy příznivců.

Ten příběh zní jako z hollywoodského trháku. Člověk, kterého ještě donedávna znala jen úzká skupina fanoušků, nyní trhá rekordy ve sledovanosti. „Jenže to všechno se stalo teprve ve chvíli, kdy jsem se přestěhoval z Prahy zpět do Starče,“ říká Adam Rohony.

Rohony se narodil v Třebíči, ale vyrůstal ve Starči. „Tam jsem chodil do školy, pak ještě rok na základní školu Bartuškova v Třebíči. Když se rodiče rozvedli, tak jsem s mamkou bydlel také v Dolních Vilémovicích. A pak jsem také žil v Brně,“ vypočítává mladý rapper.

V té době ale rozhodně nepomýšlel na to, že by se rapu věnoval. „Jako kluk jsem měl kreativní cítění. Rád jsem maloval. Zpívání mě bavilo, ale rap jsem vůbec neposlouchal. Poslouchal jsem to, co rodiče. Třeba Tři sestry nebo Kabáty. Na rap jsem přešel na konci střední školy a na začátku vysoké,“ líčí Rohony.

Jeho kreativita ho provázela i na školách – absolvoval Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě a následně Fakultu umění Ostravské univerzity. A pak to zkusil v Praze. Jenže tam přišel zásadní zlom – který možná zpočátku vypadal jako prohra, ale který ho posléze vystřelil do výšin.

„V Praze mi to nevyhovovalo, bylo to tam moc rychlé. Navíc jsem si tam musel najít práci, chtěl jsem učit grafický design. Ale místo tam pro mě nebylo,“ vzpomíná rapper, pro kterého to prý byly velmi těžké chvíle. „Ze života v Praze jsem byl špatný, a tak jsem si říkal, že se vrátím domů a půjdu zase k otci pracovat do hospody, kde jsem dřív brigádničil. Ale v momentě, kdy jsem se přestěhoval zpět do Starče, se moje hudební kariéra neskutečným způsobem zvedla,“ usmívá se mladý muž.

Být sám sebou

Vtip byl totiž v tom, že najednou mohl být zcela sám sebou, což jeho fanoušci dokonale ocenili. „Využil jsem toho, že jsem se ocitl v místech, kam prostě patřím. Tím způsobem jsem to začal i prezentovat. Ukazoval jsem, že jsem kluk z vesnice. Odpovídala tomu moje mluva i můj humor na sociálních sítích a vše kolem toho se spojilo,“ objasňuje Rohony s tím, že se díky tomu i poněkud změnila jeho tvorba.

Adam Rohony Má 25 let, žije ve Starči na Třebíčsku.

Jako rapper je známý svými písněmi a projektem Návrat krále.

Jeho velkým vzorem je Kanye West, který se podle Rohonyho snaží své projekty dělat uceleně „v jednom balíku“. Rohony se spolu se svými přáteli snaží pracovat podobně.

Rap dělal už několik let, ale stylem, který oslovoval jen nepočetnou skupinu. Najednou však začal vydávat alba, která jsou rockovější.

„Můj rozstřel hudebního žánru se rozšířil. Začal jsem čerpat z kořenů, kde jsem vyrůstal. Fanouškům, kteří mě znali předtím, ty starší věci chybí. Ale těchto není tolik, mnohem více je těch nových,“ říká Rohony. „Když je koncert, ti původní chtějí, abych hrál starší věci. Jenže když je zahraji, užije si to jen těch pár lidí. Ostatním to nic neříká,“ dodává.

Na streamovací platformě Spotify si jeho tvorbu měsíčně přehraje asi tři sta tisíc lidí. Na Česko je to obrovské číslo. Značná část z nich navíc sleduje i jeho další počin, do kterého se pustil se svým kamarádem a manažerem Lukášem Zálešákem. Je to seriál videí s názvem Návrat krále. Rohony se v něm představuje coby hráč fotbalového týmu Stařeč B, který se vrací na trávník. Tato videa jsou na sociálních sítích velmi populární, lidé nadšeně sledují, co dalšího rapper vymyslí v nejnovějším díle.

Zdroj: Youtube

Rohony je zkrátka populární, lidé ho zastavují na ulici, chtějí se s ním vyfotografovat. „ Vždy jsou to příjemná setkání, i když je pravda, že se někteří lidé neumějí chovat. Takoví se ani nezeptají, zda si mě můžou vyfotit. Pro tyto případy už jsem se naučil ozvat, že nejsem nějaká postavička,“ líčí rapper.

„Když jdu třeba nakoupit, jsem z toho nesvůj. Vím, že mě někdo pozná. Kolikrát se mi stane, že si nakonec ani nic nekoupím, protože jsem nervózní z toho, že mě lidi sledují, co nakupuji. Když mě někde zastaví jeden člověk, je to v pohodě. Ale jak se objeví víc lidí, začnu se třepat. Najednou je to hodně hlasů, nevím přesně jak reagovat. Nečekal jsem, že je to až tak těžké, když vás lidé poznávají,“ podotýká Rohony, který však zároveň počítá s tím, že se tato popularita ještě zvýší.

Spolupráce s pražskou Spartou

Důvodem je jeho spolupráce se Spartou Praha, která nyní nabývá na síle. „Ta sláva se pořád nabaluje, každý týden je to větší a větší. Za měsíc a půl jsem teď na Instagramu získal padesát tisíc sledujících. Já přitom nejsem úplně kovaný sparťan,“ prozrazuje Rohony pro někoho možná poněkud překvapivou věc.

„Ale vždy jsem ke Spartě měl blízko díky Tomáši Rosickému. To je můj fotbalový vzor. Později jsem si oblíbil Láďu Krejčího, toho obdivuji, jaký je kapitán. Tam se to ještě víc umocnilo a teď se to odrazilo do té spolupráce,“ uvádí pětadvacetiletý showman.

Rohony nyní mluví poněkud chraplavě. „Takový hlas ale normálně nemám. Teď jsem měl koncert v Ústí nad Labem, tam jsem to trochu přepískl a navíc jsem nespal. Přímo odsud jsem jel na další koncert a během něj mi po půlce hlas úplně odešel. Ale ještě jsem to uřval, co to šlo,“ vysvětluje.

Jenže hned další den odjel do Mladé Boleslavi, kde Sparta vyhrála 5:0 a získala titul. „Tam byl s hlasem úplně konec. Dva dny jsem pak nemluvil. Teď to musím uklidnit, protože v neděli jedu na oslavy titulu Sparty, kde mám přímo na Letenské pláni koncert. Tak doufám, že to před těmi třiceti tisíci lidmi zvládnu,“ směje se Rohony.

Mimochodem, toto příjmení je v Česku jedinečné. V celé republice se jím může pochlubit pouze šest lidí. A všichni žijí na Třebíčsku.

„Můj děda sem přišel ze Srbska, předci byli srbští Maďaři,“ vysvětluje Rohony, že slovo znamená v maďarštině spěch. „Děda se tu potkal s babičkou, ta byla z třebíčského židovského města. Děda se jmenoval Arpar a já po něm pojmenoval jednu svou desku. Na ní se v několika písních vracím ke svým kořenům,“ říká rapper, kterého mají rádi i v jeho rodném městysu.

Rapper Rohony na třebíčském Karlově náměstí. Žije však v nedalekém městysu Stařeč, který svou tvorbou proslavil po celé republiceZdroj: Deník/Milan Krčmář

Loni před Vánocemi mu před plným kulturním domem stařečský starosta Čestmír Linhart pokřtil novou desku.

„Jsem rád, že mě ve Starči berou tak dobře a že tam mám takové zázemí. Před Vánocemi ten koncert ve stařečském kulturáku zase zopakujeme. A co se týče celého Třebíčska, tak na konci července budu hrát v Třebíči na Polanka Festu,“ zve muž, jenž Stařeč proslavil po celé republice.