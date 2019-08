V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě na Liberecku byla včera korunována jeho patronka. Vzácná soška gotické madony se sem z restaurátorské dílny vrátila po několikaměsíční opravě. Stalo se tak u příležitosti pravidelně poutní mše, která každoročně přiláká do nevelkého městečka řadu lidí od nás i z nedalekého Polska. „Událost, které jsme dnes přítomni, se opakuje jen několikrát během století,“ zdůraznil farář Pavel Andrš.

Do kostela v Raspenavě se vrátila zrestaurovaná gotická soška Madony. | Foto: Deník / Kamil Košun

Do Raspenavy včera zamířily zástupy lidí. „Do kostela chodíme jen při výjimečných svátcích, ale dnešek jsme si nechtěli nechat ujít, je to pro Raspenavu obrovská událost,“ uvedla jedna z místních. „Není to jen významná událost z náboženského pohledu, ale je dobré si uvědomit, že tato krásná gotická socha má i obrovský kulturně – historický význam pro celý region,“ doplnil duchovní.