V groteskních úborech a na historických bicyklech se postavilo téměř čtyřicet mladých lidí na start 45. ročníku věhlasné cyklojízdy na historických bicyklech s názvem Giro de Pivko.

„Hlavním posláním každého ročníku je nejen se pobavit, ale také si připomenout, co nás v politice i ve veřejném životě nejvíc štve. Letos jsme si vzali na paškál Dominika Feriho, který do Parlamentu České republiky kandidoval za TOP 09. Na velikonočním koštu vína v Boršicích měl být napaden dvěma útočníky, takže musel být převezen k ošetření do hradišťské nemocnice,“ rozvyprávěl se Lukáš Hofman, který vládu nad giromany převzal po Štěpánu Hulíkovi už pošesté.

V Deníku se dočetl, že dvěma útočníkům, kteří poslance napadli, hrozí až tři roky za mřížemi. „Byl to ubohý incident na koštu vína, který musí posoudit soudci a vynést verdikt. Realita ale může být jiná, než se dozvídáme z médií,“ odhaduje Lukáš Hofman krátce před startem Giro de Pivka aneb na kole proti konzumu a totalitě.

Dvě kola se rozsypala

Po úvodních projevech vyrazil peloton na dva okruhy po Mariánském náměstí. Z něj pak do Starého Města, Zlechova, na svačinu na autobusovou zastávku nad Buchlovicemi.

„Po obědě v městysu pod Buchlovem obrátili recesisté na jeho náměstí bicykly vzhůru koly, zalehli k nim na břicha a na povel, start na ně naskočili a vyrazili do Břestku. Odtud pak k vysokohorské prémii nad velehradským Vyhnašovem. Tam jsme rozřízli osm melounů, osvěžili se šampaňským a zamířili do poutní obce,“ popsal Hofman putování giromanů.

Do cíle, který byl po několika letech opět v zahrádce hradišťské restaurace Koruna, nedorazili jen dva cyklisté, jejichž kola se cestou rozsypala.

„Byla i s giromany naložena do doprovodného vozidla, v němž obstarávala předlékařskou první pomoc moje manželka Ema, povoláním zdravotní sestra. Věřím, že brzy s námi pojede v pelotonu můj syn Hans,“ plánuje Lukáš Hofman.

Netajil se tím, že na start přišla kolaře už poněkolikáté povzbudit Veronika Nemšovská z Ostrožské Nové Vsi se svými dětmi. V pelotonu s giromany jezdila od roku 2006, nyní se věnuje výchově svých ratolestí.