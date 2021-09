„Obžalovaný tvrdil, že se sice s přítelkyní podle něj takzvaně škádlili, ale nůž v žádném případě nevytáhl. Jenže svědek, který vše viděl, jednoznačně potvrdil, že obžalovaný nůž, který měl za opaskem vytáhl,“ konstatoval Novák. Svědek podle žalobce neměl důvod si vymýšlet, protože šlo o člověka, který aktéry sporu neznal. Byl to právě tento svědek, který na místo přivolal policii.

Letos v lednu se Tesař opil tak, že v Tyršově ulici v Jihlavě chytil do kravaty svou o jedenáct led mladší přítelkyni a vytáhl na ni nůž. Špičkou zbraně ji přitom mířil na krk a hrudník. Tesař chtěl po ženě telefon, který ji předtím daroval k narozeninám.

Rozsudek je pravomocný. Speciálního recidivistu Aleše Tesaře z Jihlavy zřejmě čeká až pět let za mřížemi, protože mu soud s největší pravděpodobností předchozí roční podmínku přemění na vězení. Na svědomí má podvod a loupež. V prvním případě se ubytoval na hotelu, který odmítal opustit i zaplatit, ve druhém pak vytáhl v opilosti na přítelkyni nůž a chtěl po ní telefon, který ji předtím daroval. Trest by si měl odpykat ve věznici s ostrahou.

