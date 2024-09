Automobilová show Red Bull Showrun odstartovala ve dvě hodiny odpoledne v pražském Karlíně. Už od deseti hodin dopoledne ale do areálu mířilo velké množství fanoušků.

„Protože je vidět monopost formule 1, ještě takový ten původní, který má krásný zvuk. Konečně je k vidění v Praze, a to se jen tak nepoštěstí, proto jsem tady,“ popsal Deníku jeden z fanoušků, který na sobotní akci vyrazil.

Akce přilákala i olympijského vítěze Martina Fuksu. „Patřím do Red Bull family, tak jsem si to nemohl nechat ujít. Na formuli jsem koukal jako malej, vždycky v neděli na gauči, tak to konečně můžu vidět na živo. A když je to v České republice, mám to kousek od baráku, tak je to nejlepší,“ konstatoval.

Vstupenky za dva tisíce

Vstupenky byly již několik dní vyprodány. „Lístky nás stály dva a půl tisíce za kus. Kupovali jsme je on-line hned, jak to šlo. Myslím, že jsou to tak dva měsíce,“ řekl Deníku Ladislav, který na akci zavítal se svým synem.

„Formule většinou sleduji s kamarády v hospodě. Dneska ji uvidíme naživo. Určitě zamíříme i do fan zóny,“ uzavřel.