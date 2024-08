Automobilová show a adrenalinová akce Red Bull Showrun odstartovala ve 14 hodin odpoledne v pražském Karlíně. Už od deseti hodin dopoledne ale do areálu mířilo velké množství fanoušků. „Protože je vidět monopost formule 1, ještě takový ten původní, který má krásný zvuk. Konečně je k vidění v Praze, a to se jen tak nepoštěstí, proto jsem tady,“ popsal své důvody Deníku jeden z fanoušků, který na sobotní akci vyrazil.

Anketa Deníku - fanoušci formule 1 vysvětlují, proč přišli na Red Bull Showrun v Praze | Video: Radek Cihla

I dalšího osloveného muže přivedl velký zájem o formule. „Patřím do Redbull family, tak jsem si to nemohl nechat ujít. Na formuli jsem koukal jako malej, vždycky v neděli na gauči, tak to konečně můžu vidět na živo. A když je to v České republice, mám to kousek od baráku, tak je to nejlepší,“ řekl krátce po poledni Deníku.

Vstupné za dva tisíce

Vstupné na akci je už několik dní prakticky vyprodané. „Lístky nás stály dva a půl tisíce za kus. Kupovali jsme je online hned, jak to šlo. Myslím, že jsou to tak dva měsíce,“ řekl Deníku návštěvník Ladislav se synem Tondou s tím, že nejvíce se těší samozřejmě na formuli 1. „Formule většinou sleduji s kamarády v hospodě. Dneska ji uvidíme naživo. Určitě zamíříme i do fan zóny,“ dodal Ladislav.

Právě v zóně pro fanoušky je připravený merch i spousta aktivit. Na své si přijdou i milovníci her, kteří si můžou vyzkoušet Wheelie simulator Arūnase Gibieži nebo třeba Red Bull Reaction games.

Red Bull Showrun - formule 1 v Praze | Video: Radek Cihla

Red Bull Showrun je městská show, která spojuje motorsport a zábavu, a to tentokrát na pražském Rohanském nábřeží v Karlíně. Vedle závodních jezdců se představuje veřejnosti i samotný vůz Formule 1. Konkrétně jde o ikonický vítězný vůz RB7 nasazený pro rok 2011. V něm během osmnácti velkých cen dosáhli dvanácti vítězství slavní jezdci jako Sebastian Vettel a Mark Webber.