Plánovali jste delší dobu, že poskytnete místo pro Olympijský festival? Nijak jsme to neplánovali. Jednoho dne nás oslovilo město, protože ví, že jako CPI Property Group jsme partneři českého olympijského týmu. Vstoupili jsme do jednání a za týden jsme se domluvili s Brnem i s Českým olympijským výborem, že zdarma poskytneme pozemky a zaplatíme provozní náklady. V danou chvíli to bylo nejlepší řešení pro všechny strany.

Kdo je Miroslav Pekník



* Narodil se v roce 1982, pochází ze Zlínska, v Brně žije zhruba 20 let.



* Vystudoval projektový management na Vysokém učení technickém v Brně.



* Ředitelem developmentu brněnské pobočky firmy CPI Property Group je dva a půl roku, předtím pracoval v jiné developerské společnost CTP.



* Ve volném čase se věnuje bojovým sportům a své rodině.

Chcete areál Nové Zbrojovky i pomocí festivalu lidem více ukázat?

Ano. Zbrojovka se teď začne rozvíjet, bude deset, dvanáct let ve výstavbě. Jsme si vědomi toho, že budeme při stavbě dělat hluk a prach v okolí. Lidi k nám lákáme nejen festivalem, ale máme spoustou dalších akcí. Snažíme se, aby už teď mohli zažít atmosféru budoucí Zbrojovky. Je to i tím, že ji Brňané jako brownfield moc neznají. Nedokážou si třeba představit, jak je veliká. Když sem přijdou, zjistí, že to není malinký developerský projekt o dvou, třech domečcích, ale že stavíme městskou čtvrť. Je to pro nás reklama a marketing, lidé získají o Zbrojovce povědomí. Jsou to tím pádem naši potenciální klienti, popřípadě zákazníci, kteří si tady koupí byt nebo si pronajmou kanceláře.

Jak jste s festivalem z vaší strany spokojení?

Jsme velice nadšení. Jsme na něm každý den. Olympiádou žijeme. Jsme v kontaktu s Českým olympijským výborem, patříme do jejich týmu. Snažíme se jim s čímkoliv pomoct.

Nová Zbrojovka je největším brněnským brownfieldem, co je na její proměně nejsložitější?

Nyní jsme se už dostali do fáze, že v dubnu začínáme stavět první objekt. Před ní ale bylo dva a půl roku hodně tvrdé práce, co se týče vyjednávání hlavně s městem ohledně přípravy území. Při takhle velkém brownfieldu musíme vyřešit infrastrukturu, dopravu, kmenovou stoku nebo inženýrské sítě. Tyhle věci v něm dosud chyběly. Musíme připravit infrastrukturu, abychom pak mohli území zastavět.

Proces výstavby je pak tedy to nejsnadnější?

Stavění je opravdu to nejjednodušší. Nejsložitější je to celé předjednat. Standardní projekt této velikosti se povoluje pět a půl let. Zahrnuje nejen vyjednávání, ale celkově i proces územního a stavebního povolení, protože Brno je úřednicky velice složité. Jsou tady zkostnatělé garnitury, které chtějí papír pro papír a razítko pro razítko. Tím proces trvá. Nefunguje zatím nový stavební zákon, nevzniká ani legislativa, která by pomohla rozvoji. Jsem proto rád, že se to hýbe. A rychleji než je obvyklé, ale mohlo by to být i rychlejší, kdyby se udělalo pár legislativních kroků.

V čem je pro vás Nová Zbrojovka největší výzvou?

Brownfield je výzvou sám o sobě. Postavit něco na zelené louce na okraji města je strašně jednoduché. Brownfield má ale nějakou historii. Musíte se zamyslet, co tady bylo, jací lidi k tomu mají vztah. Ve Zbrojovce spousta Brňanů pracovala. Když bouráme, chodí se dívat, co se tady děje. Je jim smutno, protože někteří tady pracovali padesát let.

K obnově místa tedy musíte přistupovat citlivě?

Obnova musí být uchopená chytře, trochu smysluplně. Nemůžete tam vlítnout, všechno zbourat, nikomu nic neříct a pak začít stavět. Důležitá je komunikace s médii, politiky, sousedy, veřejností. Všem všechno vysvětlit a říct, proč a co děláme, co zachováváme, a ukázat vizi, že to s brownfieldem myslíme dobře a že to děláme pro lidi. Tohle je největší vize, jak brownfield dostat do toho, aby se rozvíjel a nezačali nás pro nedostatek informací zbytečně popotahovat.

V čem spatřujete jedinečnost Nové Zbrojovky oproti jiným brněnským brownfieldům?

Ve velikosti, protože tady nic tak velkého není. Ani na jižní Moravě. Myslím, že ani se v České republice podobný brownfield neřeší. Je spousta větších brownfieldů, ale žádný, který by se začal hýbat. Začínáme stavět, ostatním to ještě nějaký čas zabere. Dál je jedinečnost Zbrojovky v její poloze. Je u řeky, vedle nádraží, relativně hodně blízko centra, ale ne úplně. Má velice dobrou dostupnost na malý a velký městský okruh. Její unikátnost je taky v tom, že nabídne mix.

Jak to myslíte?

U spousty projektů vznikají jenom kanceláře nebo byty. Máme tady velkou záplavu kompletně všech funkcí - bytů, sportovišť, kanceláří, retailů, coworkingu, různých kulturních budov. Zbrojovka bude město žijící čtyřiadvacet hodin, sedm dnů v týdnu. Nebude to kancelářský park, kde jsou lidé od sedmi do pěti a víkendu je tam mrtvo. Zbrojovka bude žít sama o sobě. Budete tady bydlet, dáte děti do školy, můžete si jít zasportovat, pracovat, do obchodů, pasáží, restaurací. Možná vznikne hotel, docela blízko jsou lázně a bazén. Zbrojovka bude díky tomu přitahovat lidi všeho druhu, budou tady chtít být. Není to nějaký projekt ve stylu, že postavím jenom byty nebo kancelářskou budovu.

Jak daleko jste se posunuli od převzetí brownfieldu v roce 2016?

V dubnu začíná první výstavba. V jižní zóně vybudujeme na čtyřech hektarech sto deset tisíc metrů čtverečních podlažní plochy. Vznikne zhruba pět set bytů, šedesát tisíc metrů čtverečních kanceláří, menších prodejen plus ubytovna pro studenty. Plánujeme kontinuální výstavbu, každý rok dodáme na trh třicet tisíc metrů čtverečních. Půjde o mix bytů, kanceláří, komerce. Za tři roky bychom chtěli postavit první etapu a následně pokračovat další etapou a do dvanácti let postavit půl milionu metrů čtverečních, které mohou ve Zbrojovce vzniknout.

V jaké výši se pohybují celkové náklady, které do proměny investujete?

Těžko se to dá říct, protože přestavba potrvá deset dvanáct let a nevíme, jaké budou ceny materiálu. Ale pro jednoduchou představu ale říkáme. Zbrojovka má dvaadvacet hektarů, takže investujeme dvaadvacet miliard. Tedy miliardu na hektar. Lépe to specifikovat nejde.

O Nové Zbrojovce jste nahráli audiorozhovor, takzvaný podcast. Proč?

Chtěli jsme se trochu odlišit od ostatních developerů. Připadlo nám to jako zajímavé médium, které nikdo nemá. Vytvořili jsme první řadu, která měla z hlediska sledovanosti docela úspěch. Ani jsme to nečekali. Naše okolí to chválí. V dubnu začínáme točit druhou řadu. Uvidíme, třeba pak budeme točit i třetí.