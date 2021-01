Vakcína je v Jihlavě už od středy, proč očkování začíná až v sobotu?

Chtěli jsme si celé očkování připravit, aby pak vše bylo bez jakýchkoliv zádrhelů. Teď během tří dnů vyočkujeme prakticky celou dávku, která dorazila. Získáme zároveň zkušenosti a dá se předpokládat, že pak očkování půjde čím dál plynuleji. Zacházení s vakcínou přeci jen není úplně jednoduché.

Jaký je zájem o očkování mezi zaměstnanci nemocnice?

Zájem z řad zaměstnanců mě překvapil. Je nás tu zhruba patnáct set a proti chřipce se očkuje kolem čtyř set lidí. Zájem o očkování proti koronaviru ale projevilo zatím zhruba devět set třicet lidí.

Kdy by mohlo očkování zdravotníků skončit?

Při pěti dávkách máme spočítáno, že první týden v únoru bychom měli dokončit očkování zaměstnanců. Ale jsou tam dva faktory – víme, že z některých ampulek lze získat šestou dávku a předpokládám, že bude přibývat zájemců.

A co další lidé z řad široké veřejnosti? Musí zatím čekat nebo se už mohou někde zapsat na čekací listinu?

Teď musí počkat. Strategie je nyní naočkovat především zdravotníky, zaměstnance v sociálních službách a pokud vím, od března by měl fungovat rezervační systém ministerstva zdravotnictví pro veřejnost. Předpokládám, že do té doby bude k dispozici ještě další vakcína.

Mezi veřejností koluje o očkování spousta nepravd, jak se na ně díváte?

Různé dezinformační kanály s vakcínou pracují a snaží se znejistit lidi. Některé jsou vyloženě hloupé, jiné jsou sofistikované a chápu, že to laiky může znejistit.

Můžete být konkrétnější?

Je to od krajní hlouposti, že je to čip George Sorose, který vám implantují až po možné biologické vedlejší účinky. O nich ale nic nevíme, já si myslím, že ta vakcína je bezpečná. Otázka je, jak bude účinná, ale to nevíme u žádné z vakcín.