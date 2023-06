Dusno v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži (PNKM) poté, co dvacet zdravotníků po sporech s ředitelem Pavlem Polákem podalo ve středu výpověď, pokračuje. Ministerstvo zdravotnictví, které je zřizovatelem nemocnice, předpokládá vyřešení celé situace v řádu dnů.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, srpen 2021 | Foto: Deník/Jan Karásek

Důvodem hromadného odchodu lékařů, včetně primářů a dalších kapacit v oboru psychiatrie, je jejich nespokojenost s tím, jak nemocnici vede ředitel Pavel Polák. Podle nich totiž výrazně překračuje své manažerské kompetence a neodbornými zásahy a nařízeními vstupuje do léčebného procesu pacientů.

Ředitel Polák tvrdí, že v PNKM jsou stejně potřeba personální obměny a hromadný exodus bere jako ozdravení nemocnice. „Někdo nemá rád změny, a bylo by pochopitelné, že by měl po letech ‚nepohybu nemocnice‘ chuť nyní odejít. Nemocnice potřebuje personální obměnu, nyní přichází řada mladých lékařů. Je dobře, že se někteří z nátlakové skupiny rozhodli odejít, vnímám to jako příležitost pro ozdravení nemocnice,“ sdělil.

V Psychiatrické nemocnici v Kroměříži to vře. Výpověď podalo dvacet lékařů

Ona „nátlaková skupina“ však nesouhlasí. „Spor není o prosazení reformy psychiatrické péče, ale o nekompetentnosti ředitele,“ řekli lékaři Deníku.

Nabízí se otázka, zda své neshody personál s ředitelem řešil ještě před odchodem. Pavel Polák si stojí za tím, že o to dvacítka zdravotníků nestála.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, srpen 2021Zdroj: Deník/Jan Karásek

„Skupině protestujících lékařů byla opakovaně nabídnuta možnost dialogu, diskuse nad tím, co se jim nelíbí,“ namítl ředitel a pokračoval: „Dosud nedokázali, či nechtěli formulovat to, co by si vlastně přáli, aby bylo jinak.“ Podle něj mají v nemocnici na příští týden dlouho plánované tři diskusní setkání pro všechny zaměstnance.

„Je evidentní, že je tato skupina nechce využít,“ dodal Polák.

Neúspěšný dialog

Vyjádření ředitele se ale vůbec neslučuje se zkušeností odcházející skupiny zdravotníků. „O dialog s panem ředitelem jsme se pokoušeli od jeho nástupu do funkce, neúspěšně. Proto jsme se obrátili na zřizovatele našeho zdravotnického zařízení otevřeným dopisem. Dále budeme řešit věc s ministerstvem zdravotnictví,“ napsali lékaři.

„Slova ředitele PNKM jsou opět manipulací s fakty, stejně jako jeho odpověď na náš otevřený dopis ministrovi,“ reagovali ještě odcházející lékaři s tím, že dále kauzu dále nebudou do médií komentovat. Mimo jiné proto, že jsou vázáni mlčenlivostí.

Psychiatrie už není jen o velkých léčebnách. Přibývá služeb a lidí s problémy

Podle informací České televize je ředitel Pavel Polák na pondělí pozván právě na ministerstvo, kde bude vysvětlovat svoji představu o dalším postupu. „Situaci intenzivně řešíme a vzhledem k probíhajícímu jednání se k ní v tuto chvíli nebudeme podrobněji vyjadřovat,“ uvedl v pátek na dotaz Deníku mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Ministerstvo zdravotnictví již dříve uvedlo, že v tuto chvíli není péče o pacienty jakkoli ohrožena a vyřešení situace předpokládá ministerstvo v řádu dní.

Vážná situace

V brzké vyřešení na půdě ministerstva doufají i politici v regionu. „Situaci považuji za vážnou, proto doufám, že se ministerstvu zdravotnictví, jako zřizovateli Psychiatrické nemocnice Kroměříž, podaří najít ze vzniklé situace východisko, které neohrozí péči o duševně nemocné pacienty v regionu,“ uvedla krajská náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová.