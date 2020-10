Například na Střední odborné škole a učilišti v Horkách nad Jizerou v tuto chvíli není nikdo pozitivně testovaný. Škola však, stejně jako všechny ostatní, čeká, co bude dál a jestli bude muset nechat 14 dní zavřeno. „Vzhledem k tomu, že nemáme žádný případ nemocného žáka nebo pedagoga, je to zbytečné. Chápu to tam, kde jsou nemocní,“ hodnotí ředitel školy Vratislav Morava.

Podle jeho názoru se navíc žáci, kteří jsou ve škole vedeni k přísným hygienickým normám, a to právě i ve vztahu k jejich zaměření, rozprchnou po všech koutech okresu, ale i republiky a volný čas mohou trávit například někde v nákupních centrech, kde jim hrozí větší riziko nákazy, než kdyby setrvali ve škole.

Dohání výuku z minula

„Výuka jim bude scházet, protože po čtyřech měsících doháníme zanedbané učivo, on-line výuka nemá příliš dobré výsledky,“ zhodnotil ředitel stav vědomostí studentů. Ne každý žák se totiž vyučování, které mělo většinu minulého pololetí distanční podobu, věnoval opravdu svědomitě.

Horecká škola je navíc odborná. Všichni svěřenci tedy musí chodit na povinné praxe, a to je další věc, která jim bude od nynějška scházet. „Máme žáky na našich cvičných pracovištích a na smluvních pracovištích,“ upozornil Vratislav Morava s tím, že je nyní diskutabilní, zda je ze smluvních pracovišť, což jsou například i hotely a restaurace, stáhnout. Vzhledem k tomu, že však bude škola pravděpodobně zavřená, tak děti do svých „zaměstnání“ zřejmě chodit nebudou.

„Doufám, že těch vln koronaviru už moc nebude. Kdo ví, jak by to vypadalo, až by přišla pátá nebo patnáctá vlna,“ uzavřel ředitel.

Podobně vidí situaci také na Střední škole gastronomie a hotelnictví MB. „Myslím si, že to nejsou opatření, která by měla smysl. Prodlužují agónii, nejde však o opatření, která by vedla k nějakému výsledku,“ popsal své pocity ředitel hotelovky Přemysl Siřínek.

Ani jemu se příliš nezamlouvá, že jeho žáci nebudou moci vykonávat praxe. „Pro naší odbornou školu je to výrazně tristní období. Nejsme to ale schopni cokoli jakkoli ovlivnit, můžeme jen doufat, že to v dohledné době skončí,“ doplnil ředitel.

Velmi špatná je pak situace i na mladoboleslavské Střední zdravotnické škole. „Bude to obrovská komplikace. V rámci školního vzdělávacího plánu máme část výuky v nemocnici, v reálném prostředí, kde studenti získávají dovednosti, které se jinak nenaučí,“ vysvětlila tamní ředitelka Lucie Laurýnová.

Škola totiž garantuje, že ji opustí zdravotníci teoreticky i prakticky vybavení určitými vědomostmi. Výpadek, a to především praktické části, nebudou žáci schopni adekvátně dohnat. „Podle průzkumu to stejně cítí i naši žáci. I oni vědí, že je nutné absolvovat praxi v přirozeném nemocničním prostředí,“ dodala ředitelka.