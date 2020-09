"Vzhledem k tomu, že aktuálně nemáme ve škole hlášeného žádného covid-19 pozitivního žáka, nevidíme uzavření školy jako smysluplné," uvedla za vedení ZŠ Litvínovská 600 v Praze 9 její ředitelka Věra Cyprichová.

Standardní provoz bude také v ZŠ Londýnská v Praze 2. Jedním z důvodů je hrozící uzavření druhého stupně. "Považujeme za přínosný každý okamžik, který děti jsou účastny výuky prezenčně," uvedl ředitel školy Martin Ševčík. Doplnil, že o prezenční výuku mají zájem i sami žáci.

Ředitelské volno mít nebudou ani žáci ZŠ Donovalská v Praze 11. Pokud nenastane nepředvídatelná situace, bude podle ředitele školy Pavla Dittricha probíhat běžná výuka. Škola už v tomto školním roce uzavřena byla, a to od pondělí 14. září do pátku 18. září. V karanténě bylo 30 zaměstnanců školy včetně pedagogů. V plném provozu je škola od pondělí 21. září, jak uvedl na webu školy její ředitel.

V Klánovicích bude volno

Volno naopak plánuje vyhlásit šéf Asociace ředitelů základních škol a ředitel Masarykovy ZŠ v Klánovicích u Prahy Michal Černý. ČTK řekl, že je ke zvážení, zda by nemělo některé dny vyhlásit jako volné ministerstvo školství. Jednalo by se o takzvanou změnu organizace školního roku, kterou má ministerstvo v kompetenci. Dodal, že by toto řešení bylo zřejmě lepší než ponechání volby na straně škol.

Oslovené pražské radnice neplánují školám, které zřizují, povinné ředitelské volno plošně nařídit. Například podle místostarosty Prahy 3 Štěpána Štrébla, v jehož gesci je školství v městské části, bude radnice případná doporučení vydávat až na základě oficiálních pokynů.

Rozhodnutí plánují nechat zcela v kompetenci ředitelů jednotlivých škol i v Praze 10, jak uvedl mluvčí radnice Jan Hamrník. Rovněž Praha 1 podle mluvčího Petra Bidla a Praha 6 podle radní Marie Kubíkové (ODS) nechystá žádné plošné doporučení pro vedení škol ohledně zavedení ředitelského volna. "Z konzultací mezi školami, městskou částí i rodiči jednoznačně vyplývá společný záměr udržet školy otevřené a co nejbezpečnější pro děti i zaměstnance," uvedla Kubíková.