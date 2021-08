Pokud se žáci testovat nenechají, musí nosit roušku nejen ve společných prostorách, ale i při výuce. Navíc budou mít zakázáno ve škole cvičit, zpívat a obědvat s ostatními.

Ředitelé píseckých základních škol nad některými opatřeními kroutí hlavou. „Dítě, které bude v té třídě jediné s respirátorem a bude sedět na obědě stranou, tak se v kolektivu na něj bude soustředit pozornost. Určitě to není dobře,“ vyjádřil obavu ředitel základní školy Edvarda Beneše v Písku Filip Rádr a dodal, že doufá v minimum takových dětí. V minulém školním roce se pro netestování dítěte rozhodla na jeho škole pouze jedna z maminek a zvolila raději domácí vzdělávání.

Také ostatní písecké základní školy opatření kritizují. „Celou dobu jsem se připravoval na to, že školu otevřeme za normálních podmínek s testováním, které už umíme. Dovedu si představit i režimová opatření na obědech. Ale teď nás tlačí do kastování dětí, kdy někdo bude sedět ve třídě nebo na obědě s rouškou a někdo bez,“ reagoval na vládní opatření ředitel Základní školy J. K. Tyla Pavel Koc s tím, že je z rozhodnutí ministrů školství i zdravotnictví v rozpacích. Přestože by rád využíval k testování přesnější PCR testy, v současné době to podle něj není možné. „Školy si sice můžou vybrat druh testů, ale podle toho, co jsem zjišťoval v Písku ani jeho okolí není kapacita, která by PCR testy zpracovala. Navíc bych nákup musel vysoutěžit jako veřejnou zakázku, což by trvalo dlouho,“ vysvětlil ředitel školy. Testování tak bude probíhat pomocí antigenních testů. „Testovali jsme je na jedné naší pozitivní kolegyni a všechny tři testy vyšly pozitivní. Nějakou vypovídací hodnotu tedy určitě mají,“ uzavřel Pavel Koc.

Podrobnější pravidla nástupu dětí do škol budou ředitelé ještě řešit. Testování školáků proběhne 1., 6. a 9. září. U prvňáků a žáků přípravných tříd může být první testování až druhý školní den.