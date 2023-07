Už několik dní, vždy v pondělí a ve středu mezi 14. a 18. hodinou, probíhá v centru Plzně U Branky sběr podpisů s cílem vyvolat referendum o tom, aby město Plzeň neposkytlo své pozemky v armádním areálu v Líních pro stavbu továrny na baterie tzv. gigafactory.

V Plzni se sbírají podpisy s cílem vyvolání referenda o poskytnutí pozemků města pro gigafactory. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Snad se nám podaří potřebný počet podpisů sesbírat a zároveň přimět vedení města k tomu, aby se jasně vyjádřilo. Aby bylo v souladu to, co říkají, a to, co dělají. Připomínám, že nám jde o pozemky města Plzně, nic jiného nemáme možnost ovlivnit. Vše ostatní je věc dalších dotčených obcí a jejich občanů,“ vysvětluje jeden z členů přípravného výboru Martin Klimeš.

Ten vytýká lidem z vedení města, že jejich postoj není tak jednoznačný, jak to vypadá podle výroků v médiích. „Výroky jsou jedna věc a činy věc druhá. Plzeň oficiálně své pozemky poskytnout nechce, ale zároveň už má připravené požadavky na kompenzace a další plzeňský obvod souhlasí s poskytnutím vody pro gigafactory,“ zlobí se Klimeš.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Podpisové archy přišla podepsat i čtyřiašedesátiletá Pavla s manželem Michalem. „Nelíbí se nám, že by tady měla vzniknou takováto továrna. Je tu fungující letecká záchranka a chemičku tu místo ní rozhodně nechceme. A k tomu ještě několik tisíc dělníků,“ obává se.

Celý podpisový arch si odnáší čtyřiadvacetiletý Plzeňan Jakub Štverák. „Pokusím se získat další podpisy, protože si myslím, že to referendum má smysl. Letiště je historická součást Plzně a nyní by tam měla být místo něj velká průmyslová stavba. Vidím za tím jen peníze,“ zdůvodňuje svoje zapojení Jakub.

Pokud by se organizátorům podařilo nasbírat dostatečný počet podpisů, potom by lidé v referendu hlasovali o tom, zda souhlasí, aby město Plzeň neposkytlo své pozemky pro stavbu gigafactory. Podle zákona potřebují shromáždit podpisy od alespoň 10 procent všech oprávněných osob, tedy lidí s trvalým bydlištěm v Plzni, kterým už bylo 18 let. To odpovídá zhruba 12 600 podpisům. Za prvních necelých pět dnů jich zatím organizátoři nasbírali necelý tisíc.

Místo Líní by při stavbě gigafactory mohlo být letiště v Dobřanech či Chotěšově

„Nevím, jestli to můžeme ve finále nějak ovlivnit nebo dokonce zastavit, ale řekli jsme si, že nebudeme sedět s rukama v klíně a uděláme maximum, co můžeme jako občané udělat. Je to legitimní záležitost,“ dodává Klimeš.