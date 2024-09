Jasné ne řekli občané Potůček plánované těžbě živce, kterou tu chce zahájit společnost KMK Granit z Krásna. Vyplynulo to z místního referenda, které se konalo během těchto krajských voleb, a které svou účastí bylo uznáno jako platné. Lidé v rámci referenda odpovídali hned na dvě otázky, a to zda souhlasí s těžbou živce/živcových nerostů v katastrálním území obce Potůčky a jejím přilehlém okolí, a také, zda má obec Potůčky při výkonu své samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků k faktickému zabránění těžby živce/živcových nerostů v katastrálním území obce Potůčky a jejím přilehlém okolí. V obou dvou občané dali najevo, že jsou proti těžbě.

Místní doufají v sílu referenda. Těžba se má podle nich dotknout zdejší panenské přírody. „Dopadlo to pro nás dobře. Referenda se účastnilo 58,23 procenta oprávněných voličů, což je 145 lidí. V první otázce odpověděli jen dva že ano, 138 ne. Ve druhé pak bylo 127 občanů pro to, abychom využili všech zákonných prostředků k faktickému zabránění těžby, jedenáct bylo proti,“ komentoval výsledky referenda starosta Potůček Vlastimil Ondra, podle něhož přišlo k místnímu hlasování i mnoho těch, co mají v Potůčkách trvalé bydliště, ale stále se tam nezdržují.

„Záměr ohledně těžby živce je tu dvacet let, víme o něm, obec vždycky byla proti němu, nikdy jsme také nebyli účastníky řízení. Jenomže za poslední dobu se situace začala měnit, už nejde jen o plány, které se týkají vzdálené budoucnosti. Společnost, která tu chce živec těžit, KMK Granit z Krásna, si už oficiálně požádala krajský úřad o povolení těžby. Nyní už účastníky řízení jsme,“ vysvětlil před konáním referenda starosta.

Nyní uvedl, že výsledky referenda budou brát jako pádný argument v nadcházejícím procesu. „Ještě dnes chci oslovit právní kancelář, která se specializuje na ochranu životního prostředí. Od ní bychom chtěli mimo jiné i znát doporučení, jak máme postupovat. Záměrem těžařské firmy se nyní bude zabývat Ministerstvo životního prostředí ČR, kam věc postoupil krajský úřad. A vzhledem k tomu, že do toho vstoupil i německý Johanngeorgenstadt, náš německý soused, kterého se možná těžba také dotýká, je dost pravděpodobné, že záměr bude posuzovat i Ministerstvo zahraničních věcí ČR,“ poznamenal v pondělí 23. září Ondra.

Místopředseda správní rady a ředitel těžařské firmy KMK Granit Pavel Tatýrek už výsledky referenda zaregistroval a rozhodně z nich není nadšen. „Pro nás tuto záležitost vyřizuje odborná firma. Uvidíme, jaký bude další vývoj. Lidé by si ale měli uvědomit, že tuto surovinu potřebujeme běžně pro život, neobejde se bez nich ani zateplení ani vybavení koupelen. Pokud suroviny nebudou, nebude to bez nich fungovat,“ upozornil Tatýrek.

Lom poblíž přírodní památky

Není to první záměr této těžařské firmy na Karlovarsku, proti které se místní obyvatelé zásadně ohrazují. S těžbou totiž nesouhlasí ani ve Stanovicích. Kamenolom se má otevřít poblíž Přírodní památky Čedičové varhany u Hlinek a vrchu Hůrka. V tomto případě ale už Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru. Moc šancí jak to zvrátit, místní obyvatelé už přitom nemají. Jediné, v co nyní mohou věřit, je fakt, že by těžařská firma KMK Granit, která tam chce lom otevřít, nesplnila do března roku 2027 dlouhý seznam podmínek. Ty jí byly uloženy letos v březnu v rámci zjišťovacího řízení, které v této věci vede Krajský úřad Karlovarského kraje. Z nich mimo jiné vyplývá, že KMK Granit musí zpracovat dokumentaci EIA.

Stejně jako u Stanovic i v Potůčkách se má těžba dotknout tamních přírodních krás. Lom se má nacházet v blízkosti Pískového vrchu, který není v majetku obce, ale státu a ve správě ji mají Lesy České republiky. „Okolí Pískového vrchu je velmi pěkná příroda, kudy prochází Natura 2000 a kde žijí chránění živočichové a jsou vzácné rostliny,“ upozornil už v roce 2021 Ondra.

Podle něho bylo území schváleno Ministerstvem životního prostředí ČR i odborem životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje i přes skutečnost, že se v něm nachází archeologicky cenná lokalita bývalé osady Pískovec- Schwimmiger. „Společnost KMK Granit provozuje povrchový důl například v obci Krásno a nedokážeme si představit něco podobného v lokalitě Pískového vrchu nad údolím říčky Černá, které je přírodním skvostem v katastru obce Potůčky,“ prohlásil starosta.