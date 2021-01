Sledovat neustále se měnící vládní nařízení bylo takřka denním chlebem. „Bylo to plné omezení a věcí kolem koronaviru. S prodejci jsme byli pořád v kontaktu, i já jsem je musel upozorňovat, co se může a nemůže. Vždy jsme našli shodu. Více se toho samozřejmě nesmělo než smělo,“ říká organizátor opavských vánočních trhů Martin Žižlavský.

Jak již bylo zmíněno, pokladny stánkařů rozhodně nebyly tak plné jako v minulých letech. I přesto byli mnozí trhovci vděčni, že vůbec dostali možnost své výrobky představit. „Tržby nebyly takové, jako by tam byl program, to je jasné. Nicméně prodejci už tak byli postiženi omezeními, která se táhnou od jara, že někteří byli rádi, že tam jsou. Protože to vlastně byla jejich jediná možnost, jak své výrobky, které je živí, prodat,“ pokračuje.

V jednom ze stánků se na jeden den zabydlelo i Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže (OZDM), a to se svým charitativním bazarem knih. Jednalo se už o třetí ročník. „Na celé akci byla jiná atmosféra, než jsme byli zvyklí. Nejen, že bylo méně lidí, ale také jsme mohli prodávat pouze jeden den s kratší prodejní dobou. Což se negativně podepsalo na našem celkovém výtěžku, zvláště v porovnání s minulými ročníky bazaru. Atmosféru také mírně kazily všudypřítomné roušky. Přesto jsme cítili, že to za to prostě stojí a vždy rádi přispějeme na dobrou věc. I když je částka nižší. Tímto bych ještě rád poděkoval všem, kteří dorazili a zakoupili si některou z našich knih, nebo nám přispěli,“ uvedl místopředseda OZDM Tadeáš Horníček.

Bazar vynesl necelých pět tisíc korun, které OZDM věnovalo na vzdělávání v rámci paliativní péče pro zdravotnický personál Geriatricko-doléčovacího oddělení Slezské nemocnice. A několik postřehů k uplynulým vánočním trhům připojil také koordinátor OZDM Milan Freiberg.

Citelný úbytek lidí

„Jako koordinátor, který zažil charitativní bazar už potřetí, musím přiznat, že úbytek lidí byl citelný. My jsme měli ale ještě velké štěstí, že jsme prodávali 8. prosince, kdy bylo legální nabízet návštěvníkům punč a jiné občerstvení, takže na trhy to přitáhlo více lidí než po zákazu, který začal platit od 9. prosince. Citelné bylo i to, že trhy neměly doprovodný kulturní program, lidé začali chodit a kupovat až po poledni. Navzdory těmto jmenovaným komplikacím jsme prodali pár desítek knih, dost jich nám lidé do stánku také přinesli.“

Na Horním náměstí ještě dřevěné budky stojí, jejich otevření se ale rozhodně nechystá. Standardně by se v nich prodávalo do Tří králů. Nyní probíhají jednání s městem, aby se nemusely bourat a počkaly tady na svou další příležitost do Velikonoc. Martin Žižlavský totiž stojí nejen za trhy vánočními, ale rovněž i za těmi velikonočními. Loni se v Opavě kvůli tehdy nastupující první vlně pandemie koronaviru neuskutečnily. Co bude letos? „Připravují se. Já doufám, že už by mohly proběhnout v lepším režimu, než který byl nastaven teď,“ prozrazuje závěrem