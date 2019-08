Prodloužit si prázdniny alespoň o týden. Ač by si to asi řada brněnských školáků přála, odložení začátku školního roku se letos nedočkají. Žádný projekt se zásahem do školního roku nepočítal a dělníci všude pracují podle plánu. Loni měli kvůli opravám budovy o pár dnů delší letní volno žáci základní školy v ulici Elišky Přemyslovny ve Starém Lískovci. Předloni zase zůstalo o měsíc déle doma padesát dětí z mateřinky v žebětínské Kohoutovické ulici.

Hotovo už mají v Základní škole Vejrostova v brněnské Bystrci. V první školní den slavnostně otevřou novou přístavbu. „Jsou tam moderní učebny, ve kterých se může realizovat učební program Začít spolu. Je to více kolektivní forma výuky, která je v Bystrci velmi oblíbená,“ řekl starosta městské části Tomáš Kratochvíl.

V přístupové hale nové přístavby se děti o přestávkách zabaví třeba stolním tenisem nebo se protáhnou na lezecké stěně. „Ve staré budově jsme navíc vybudovali výtah, takže celá škola je teď přístupná i pro handicapované,“ uvedl Kratochvíl.

Novinky v brněnský školách

- ZŠ Vejrostova, Bystrc: nový dvoupodlažní pavilon s moderními učebnami

- ZŠ Jana Broskvy, Chrlice: přístavba patra, kde vzniknou nové učebny

- ZŠ Arménská, Bohunice: nový bazén

- ZŠ Otevřená, Žebětín: rozšíření o osm nových tříd

- MŠ Sýpka, Brno-Sever: nová mateřská škola se třemi třídami

- ZŠ Labská, Starý Lískovec: rekonstrukce počítačových rozvodů

- ZŠ Elišky Přemyslovny, Starý Lískovec: nový nábytek

Do rozestavěné budovy se vrátí žáci Základní školy Jana Broskvy v Chrlicích. „Přistavuje se celé nové patro, kde vznikne pět odborných učeben. Hrubá stavba má být hotová pětadvacátého srpna. Možná se to o týden zpozdí, ale začátek školního roku to neovlivní. Kompletně hotovo má být do konce února,“ informoval chrlický starosta Lukáš Fila.

Práce pokračují i v bohunické Základní škole Arménská, kde opravují bazén. „Dokončené jsou demoliční práce a začínají konstrukční. Hotovo má být na konci listopadu,“ řekl starosta městské části Antonín Crha.

Žáci se však nemusí bát, že o výuku plavání přijdou. „Řešíme to ve spolupráci se základní školou Labská. Ještě to nemáme přesně domluvené, ale většinu vyučování pokryjeme. Samozřejmě nám jde hlavně o to, aby ve výuce pokračovaly plavecké třídy a aby to měly co nejblíže,“ sdělil ředitel školy Petr Holánek.

Opravovat se v létě měla i školka v černovické ulici Kneslova, z čehož však sešlo. „Museli jsme ještě udělat statické posouzení, takže se to posunulo. Opravovat by se nakonec mělo až příští rok,“ prozradil starosta Černovic Ladislav Kotík.

Nebude to jediná oprava školského zařízení v příštím roce. Na brněnském magistrátu sbírají návrhy dalších rekonstrukcí. „V této chvíli z městských částí posílají svoje preference na příští rok. Na konci srpna bychom měli mít ucelený seznam,“ řekl radní pro pro školství a sport Jaroslav Suchý.