Krátce před komunálními volbami se tehdejší vedení Benešova se starostou Petrem Hostkem (ČSSD) a s radní Jaroslavou Pokornou Jermanovou, jemuž v lednu 2016 pomáhali k moci i komunisté, dohodlo, že právě Zapova ulice si zaslouží exkluzivní rekonstrukci. „Bylo by potřeba, aby v každé ulici bydlela hejtmanka,“ konstatoval senior na Masarykově náměstí.

Hejtmanka loni při vzniku zmiňovaného článku reagovala podrážděně. Hrozila právníky a obvinila autora, že je si názory veřejnosti vymýšlí. „Zapova ulice se rekonstruuje na základě petice tamních občanů, která je na radnici. Můj podpis pod ní není a rozhodně se tam nepracuje kvůli tomu, že tam bydlím,“ uvedla.

Obdobně reagoval na dotaz, zda jeho strana měla vliv na práce i někdejší zastupitel Ivan Cinka (KSČM). „Je to naprostý nesmysl, stojíme o opravu i dalších ulic,“ řekl.

V současnosti startuje druhá etapa prací. Zakázku ve výběrovém řízení na podzim získala firma BES a v době, kdy se současné vedení vrátilo na radnici, byla už smlouva uzavřena. „My pokračujeme v tom, co bylo schváleno našimi předchůdci,“ připomněl místostarosta Roman Tichovský (ODS).

A právě to považuje současný radní Luboš Balata (STAN) za nestandardní. „Šlo to trochu narychlo. Bylo to zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení,“ doplnil radní pro iRozhlas.cz.

Podle Petra Hostka patřila Zapova ulice k těm s nejhorším povrchem a havarijní kanalizací a bylo v plánu rekonstruovat celou tuto část města.