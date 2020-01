„Jedná se o opravu, která má zajistit, aby se nezhoršoval stav budovy. Kromě této opravy bude probíhat několik dalších činností," sdělil mluvčí ÚZSVM serveru Aktuálně.cz, který o opravách střechy informoval jako první.

Následovat mají průzkumy, jako archeologický, stavebně technický, či stavebně historický. Pak podle Ležatky bude moci být následně zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a také veřejná zakázka na dodavatele stavby.

„Podle současného harmonogramu by stavební práce na rekonstrukci měly začít v roce 2024 nebo 2025 a skončit v roce 2027," poznamenal mluvčí.

Astronomická výše nákladů

Do té doby by se měly celkové náklady vyšplhat až k astronomické půl miliardě korun. Každý krok vedoucí k rekonstrukci někdejšího kriminálu v Uherském Hradišti po desítkách let nečinnosti státu považuje tamní starosta Stanislav Blaha za velmi důležitý. Jak velká bude částka, kterou město přispěje k přebudování věznice však stále není zcela zřejmé.

„Role města tedy dle předpokladů bude hlavně v začlenění areálu věznice do okolní infrastruktury, což s sebou ponese také finanční náklady. Jejich výši však není momentálně možné odhadnout,“ řekl Stanislav Blaha Deníku před nedávnem.

Historie uherskohradišťské věznice

Justiční palác s věznicí v Uherském Hradišti vybudovali v letech 1891 – 1897. První političtí vězni trávili v tamních celách své tresty už v počátcích Československé republiky. Poté její prostory poznala řada protinacistických odbojářů. Její historie pokračovala po 2. světové válce, kdy se stala místem retribučních lidových soudů a následných poprav.



Procesy po roce 1948 se dotkly desítek lidí z řad politické opozice. Věznice přestala fungovat v roce 1960, kdy se přiléhající krajský soud přesunul z Uherského Hradiště do Brna a okresní soud do budovy Okresního národního výboru. Část justičního areálu poté sloužila správě SNB. Od 90. let 20. století se na jeho opravu marně hledaly prostředky.



Budovu se pokusila od ministerstva spravedlnosti získat zpět uherskohradišťská radnice, ale neúspěšně. Na základě podpisu tzv. Memoranda přešlo hospodaření s věznicí na podzim roku 2016 pod stát. Memorandum signovali ministr financí Andrej Babiš, ministr kultury Daniel Herman, předsedkyně Okresního soudu Hana Kurfiřtová, generální ředitel ÚZSVM, hejtman Zlínského kraje a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.