Když se do světa sociálních sítí dostaly první fotografie zrekonstruované funkcionalistické vily, v níž žila slavná spisovatelka Jarmila Glazarová, nejednomu architektovi se z toho udělalo mdlo. „Majngoot! Jeden z mála domů, který má přesah z Klimkovic. To je ale rekonstrukce! Vidím bezzubost úřadu a mých kamarádů památkářů,“ honilo se hlavou Davidu Kotkovi z Projektstudia.

Klimkovice měly v loňském roce možnost historicky cennou vilu odkoupit. „Bohužel částku, kterou bylo možné z rozhodnutí zastupitelstva vyčlenit z rozpočtu, aktuální vlastník přeplatil,“ vysvětluje mluvčí Klimkovic Ivana Gračková s tím, že nyní už Klimkovice o odkup neusilují.

Tehdejší majitel požadoval pět milionů korun, Klimkovice byly ochotny dát podle informací Ostravského týdeníku maximálně čtyři. „V té době jsme zachraňovali nedalekou, historicky ještě cennější budovu – hospodářskou školu, v níž Jarmila Glazarová dokonce učila,“ říká dnes už bývalý starosta Klimkovic Zdeněk Husťák (ČSSD).

VILA. DŮVOD PŘEVRATU?

Je to jen pár týdnů, co byl i s většinou radních opozicí odvolán a po převratu získaly Klimkovice nové vedení. „Nerespektoval usnesení zastupitelstva,“ vysvětlilo šest členů opozice.

Ptáte se, jak spolu tyto dvě záležitosti souvisejí? Podle Husťáka v maximální možné míře. Právě vila je podle něj důvodem jeho odvolání.

„Územní plán města zde povoluje pouze zástavbu rodinných domů, které mají nanejvýš tři byty. Současný majitel však kvůli zisku potřebuje protlačit, aby se z nebytového prostoru ve vile udělal čtvrtý byt. To už by však byl bytový dům, který územní plán nepovoluje,“ říká pro Deník Husťák s tím, že „finanční síla v pozadí“ potřebovala odvolat tehdejší radu, která změně územního plánu nebyla nakloněna. „Je to jen o tlaku developerů, nic víc. Obávám se, že to teď projde, byť oficiálně majitel od čtvrtého bytu ustoupil. Rada jde majitelům po vůli, což by ta tehdejší neudělala.“

Sám Husťák se ostatně popisuje jako muž, jenž byl v Klimkovicích dlouho brán za někoho, kdo brání vzniků bytových domů. „Jsme však lázeňské město, s kulturou a akcemi. Když vzniknou bytové domy, tak se zde v souladu s dnešním trendem suburbanizace sestěhuje spousta lidí z Ostravy a začne se měnit lázeňská podstata města. Nechceme tady žádná ‚sídliště‘! Není zde pro to ani potřebná infrastruktura. Co jsem byl starosta, bránil jsem se tomu zuby nehty,“ říká dnes opoziční zastupitel.

MŮŽE ZA TO SÁM

Tento jeho obraz jiní potvrzují, avšak berou jej jako negativum. „Vzhledem k tomu, že zde starosta úspěšně blokoval výstavbu jakéhokoliv bytového domu, tak ve vile Jarmily Glazarové bude po dvaceti letech prvních pár bytů,“ říká náměstek hejtmana Jakub Unucka, jenž byl do roku 2017 v Klimkovicích místostarostou. „Kdyby bylo v Klimkovicich kde stavět, nikdo by do takové přestavby nešel,“ soudí Unucka.

Jenže vila už se po rekonstrukci začíná zateplovat a některé proměny lidem hýbou žlučí. „Tamhle okýnka s členěním. Tamhle fabiónek. Šup dostavbičku,“ kroutí hlavou Kotek.

Podle informací města byla vila navržena na vyhlášení nemovitou kulturní památkou, zatím jí ale není, což majiteli nebrání v úpravách. „Z Národního památkového ústavu nemáme oficiální informaci o závěrech,“ říká mluvčí Gračková a nový starosta Jaroslav Varga (hnutí Občané Klimkovic) jen hovoří o potřebě respektovat skutečnost, že vila je v soukromých rukou. „Oceníme, pokud bude opravena pokud možno citlivě a s repspektem ke geniu loci místa,“ říká Jaroslav Varga.