Přehlídku nádherných obleků z doby našich předků nabídla Barokní svatojánská noc, která se v pátek konala v jezuitském komplexu v Klatovech. Nabídla nejen pestrý program, ale i jeden rekord.

Barokní jezuitská noc v Klatovech. | Video: Deník/Milan Kilián

Stovky příchozích si užily divadelní, hudební a taneční představení, předvedli se žáci a učitelé ZUŠ Klatovy, sbor Kolegium pro duchovní hudbu či orchestr Consortium musicum, připraven byl i koncert Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové. Nechyběl samozřejmě ani průvod v barokních kostýmech, který se po společném fotografování na schodech kostela na náměstí vydal na nádvoří refektáře. Počet účastníků byl letos rekordní, v krásných oblecích se předvedli muži a ženy všeho věku, od nejmenších účastníků až po seniory.

Místostarosta města Václav Chroust připomněl, že když se akce konala v roce 2014 poprvé, neměly na sobě barokní oděvy ani tři desítky příchozích. „Vloni to bylo kolem 120 a letos je to 160. To je dle mě rekord,“ pochvaloval si Chroust, který se svěřil, že by si přál, aby jednou byli v barokních oděvech oblečeni úplně všichni účastníci akce.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Starosta Klatov Rudolf Salvetr na Barokní svatojánské noci připomněl, že Plzeňský kraj má celou řadu míst, kde baroko hraje důležitou roli, a jedním z nich jsou Klatovy. „Nacházíme se v prostorech, které do baroka patří, a já chci poděkovat všem, kteří se tyto prostory snaží oživovat, nejen dnes, ale i ve dny všední,“ řekl Salvetr.