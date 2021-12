Po šesté a pokaždé jinak. "Jedná se kamarádský spoluběh, který jsme založili před šesti roky. Vzniklo to spontánně, kdy jsme se jednoho dne domluvili, že vyběhneme ´Repešák´ a stala se z toho tradice," říká zakladatel běhu Pavel Dopita a dodává: "Za těch šest ročníků už jsme zažili včetně dneška všechno. Pamatuji rok, kdy bylo patnáct stupňů nad nulou, jednou zase strašně foukalo a byla šílená pocitová zima. Tolik sněhu jako letos ale nikdy nebylo."

Dorazili i z Olomouce. "My máme rádi akce, které vymýšlí Pavel Dopita. Musím říci, že ta dnešní se povedla skvěle. Ten sníh tomu dal pravou mikulášskou atmosféru," sdělila v půli trasy pod rozhlednou Jaroslava Kuncová z Olomouce a dodala: "Sníh zpomaluje a bere více sil. To ale chceme. Je to daleko příjemnější než loni, kdy foukalo a mžilo."

Kamarádský výběh

Pohodovým tempem nahoru i dolů za dvě hodiny. "My to nebereme jako závod, ale kamarádský výběh. Přesně měří dnešní trasa 20.8 kilometru a zvládneme ji v čistém čase těsně pod dvě hodiny," říká Pavel Dopita, který poznamenal k účasti: "Skladba se pokaždé liší, jednou nemůže ten, podruhé zase někdo jiný. Dnes se hodně lidí zaleklo sněhu, hned z rána jsem dostal spoustu omluvenek. Nejvíce nás jednou běželo dvacet."

Stoprocentní účast mají jen dva. "Všech šest ročníků jsme běželi pouze já a Jack. On je kříženec samojeda s labradorem. Ročně se mnou naběhá dva tisíce kilometrů. Pokaždé byl i Martin Dostál, ale letos nemohl kvůli poraněné noze a moc ho to mrzí," prozradil propagátor extrémních sportů a závěrem dodal: "Zimní běhy jsou ideální formou pro zvyšování imunity. Jsou lepší než letní, protože běh ve sněhu dělá s lidským zdravím zázraky."