Zdroj: Deník

Počátky souboru, který za 11 let činnosti dokázal vytvořit 22 choreografií a má na svém kontě přes 200 vystoupení, jsou spjaty se soutěží Vesnice roku. „Přemluvily jsme tehdy Lucku Samcovou, která tančila v souboru, aby s námi nacvičila pro komisi soutěže mažoretkové vystoupení,“ vzpomíná členka souboru Anna Bečvářová. Kvedlačky, zástěrky a elegantní čepičky na motivy písničky Když se načančám od Heidi Janků.

Úspěch byl obrovský a navíc se dostavil pocit, který je vždy hnacím motorem podobného konání – radost z dobré zábavy a setkávání. Bylo pak jen otázkou času, kdy se soubor proslaví.

Zabralo by hodně času a hodně místa, abychom popsali následující roky a počet vystoupení. Ale díky kronikářce Věře Samcové můžeme něco málo nastínit. „Na zahájení provozu Ratejny v Řepici jsme nacvičily humornou verzi baletu Labutí jezero, vystupovaly jsme na maturitních plesech, setkávání rodáků a podobně. Byly to krásné časy,“ vzpomíná Věra Samcová.

Čas je ale neúprosný. A zasáhl i Řepické babči. Ty se po 11 letech rozhodly, že je čas skončit. „Nebyl to plán, spíše to přišlo samo. Věk nezastavíte a to, co jsme fyzicky zvládaly před lety, je už nad naše síly. Skončily jsme se ctí,“ dodává Anna Bečvářová.

Možná se zdá, že jsou legendární „babči“ minulostí. Ale rozhodně patří k tomu, co dokázalo Řepici proslavit. A je i docela dost možné, že se jednoho dne zase jejich skvělé kankánové kostýmy a chocholy zase někde objeví…

Řepické babči:

Věra Chmelová

Jiřina Mrázová

Jarka Benešová

Anna Bečvářová

Vlasta Rodová

Věra Hrušková

Helena Karlovcová

Emílie Miglová

Věra Samcová

Anežka Štěpánová

Růžena Uhrová

Hana Benešová

Alena Kodýdková

Jaroslava Sokolová (přistoupila v roce 2010, věkový průměr souboru byl 61,35 let)