Jméno ani ne dvoutisícové vesnice severně od Frýdku-Místku, Řepiště, znají po ostudném debaklu zdejších fotbalistů 0:26 lidé po celém Česku. Kdo ovšem název obce vyslovuje a skloňuje, většinou nemá ani ponětí, jestli to dělá vůbec správně.

Řepiště na Frýdeckomístecku, 15. 8. 2023. | Video: Radek Luksza

Jak to tedy je? Je to „to“ Řepiště (jednotné číslo), anebo „ta“ či „ty“ Řepiště (množné)? Podle jazykovědců je správně střední rod „to“, místní to ale neuznávají a své domovině říkají zásadně tvarem „ty“ Řepiště. „Myslím si, že je to jasné – ty Řepiště. V Čechách ale mohou být chytřejší,“ usmívá se starosta Rostislav Kožušník.

Ví, že například při sepisování smluv se uvádí často „to“ Řepiště, tedy spisovný tvar. Rodáci a patrioti ale nemají o čem diskutovat. Mají zkrátka „ty své“ Řepiště.

Ostatně monografie o této slezské vsi upozorňuje hned v úvodu, že její autoři používají „většinou obyvatel a v mluvě regionu zakořeněné pomnožné názvy obcí (…), byť lexikonografické příručky současné spisovné češtiny dovolují v případě Řepišť pouze jednotné číslo středního rodu“.

Ústav pro jazyk český Akademie věd hovoří v internetové příručce jasně – střední rod a jednotné číslo. Jako příklad zmiňují vědci „fotbalové hřiště v Řepišti“, aniž by kdy tušili, že právě kvůli prohře místních fotbalistů s těmi prostějovskými v poměru 0:26 bude název obce tak často skloňován.

„Vždycky se tu pravilo: V tych Řepišťach. Vedle zase v Sedlišťach. Nemluvě o Datyních. Zkuste takovému Datyňákovi říci, že žije v Datyni a urve vám hlavu, bo mu to bude rvát uši,“ tvrdí jeden z lokálních patriotů.

Připomíná i další regionální jazykové zvyklosti, jako je vyslovování „na Morávce“, „na Ostravici“, „na Krásné“, „na Čeladné“. Odráží to polohu v horách či nad vodními toky, ale spisovné tvary jsou samozřejmě „v Morávce“, „v Ostravici“, „v Krásné“ a „v Čeladné“.

Odborník na zeměpisná jména Jaroslav David z Katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity vysvětluje, že jde o regionální úzus. „Je to záležitost nářečí. Podoba prvního pádu u jednotného a množného čísla je stejná, ale dále už to místní říkají pomnožně. Je to podobné, jako „ta“ Olomouc, což je spisovně, ale pro lidi na střední Moravě a mimochodem i Poláky, je to „ten“ Olomouc,“ líčí akademik jinou zajímavost.

Obyvatelé Řepiště, které Deník oslovil, bez výjimek trvají na pomnožném tvaru ty (řidčeji a spisovněji ta). A prochází to dokonce i ve zdejší základní škole. „Nesetkala jsem se s nikým, kdo by to vyslovoval nebo psal spisovně, čili ve středním rodu. Řepiště jsou pro nás odjakživa pomnožné,“ potvrdila ředitelka Martina Bastová. Pokud už žáci napíší „v Řepišti“, bývají podle ní sami přesvědčení, že asi dělají chybu.