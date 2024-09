Voda skoro pás, zatopené domy a kalná Novohradka valící se vesnicí. Lozice na Chrudimsku mají za sebou nejhorší povodňovou vlnu za mnoho let. Většina domů je prázdných, záchranáři a dobrovolní hasiči evakuovali obyvatele do bezpečí.

Modrý traktor se brodí hlubokou vodou a přiváží nahoru k obecnímu úřadu další lidi. „Hasiči nemohou s velkou tatrou na most, tak je převážíme na traktoru,“ říká starostka Lozic Barbora Málková.

Mezi evakuovanými je i Martina s malou fenkou. „Půjdu k sestře, přijede pro mě její přítel,“ svěřuje se. Podle ní přišla povodňová vlna velmi rychle. Šla pomáhat uklízet do domu u řeky, protože to po včerejšku už vypadalo, že nejhorší má obec za sebou. Mýlila se. „Než jsem tam stihla dojít, tak už mi volali, abych se vrátila domů, že si musíme sbalit věci a všichni odejít. Neměli jsme moc času, voda šla rychle nahoru. Sbalila jsem si do batohu jen tepláky, tričko, nabíječku na mobil a doklady. Jinak nic,“ vysvětluje mladá žena.

Jak dopadl jejich dům, zatím netuší. „Naposledy tam byl taťka a říkal, že voda teče do sklepa a že je už u verandy. Sklep bude určitě zatopený. Povodně tady bývají, ale bydlíme vedle obchodu, kam voda nikdy nedošla. Tohle je poprvé, co se dostala tak daleko,“ popisuje Martina.

Doufá, že se bude moci vrátit domů už v pondělí. Její rodiče zatím zůstávají ve vesnici, aby pomáhali. Babička, která s nimi také žije, odjela k dceři.

Evakuace obyvatel obce

Hasiči evakuovali většinu obyvatel. „Lidé šli k příbuzným, útočiště mají taky na faře a část hasiči odvezli do Řepníků do kulturního domu. Čekáme, že vypadne elektřina, kanalizace je už mimo provoz a můžeme přijít i o vodovod, protože je součástí mostu, který je pod těžkým náporem vody a může se stát, že nám to vytrhá trubky,“ vysvětluje Málková.

Novohradka v Luži, 15.9.2024 v 13:45 | Video: Iveta Nádvorníková

Do vesnice už přijelo i nákladní auto s mobilními toaletami. „Doufám, že to bude jen na čtyři dny,“ podotýká starostka, která pobíhá s telefonem na uchu.

Podle ní přišla vlna neuvěřitelně rychle a nevylučuje, že se protrhnul jeden z rybníků nad vesnicí. „ Bylo to tady během několika minut. Stáli jsme na chodníku a vyzývali lidi, aby odešli z domovů. Než jsme vystěhovali jednu ulici, tak byla voda na chodníku po kolena a traktor už nedokázal projet. Volali jsme záchranáře přes tísňovou linku, aby nám přijeli na pomoc s evakuací,“ dodává.

V domech přesto několik lidí zůstalo, své domovy odmítli opustit. Voda by měla postupně klesat. Pak se ukáže to nejhorší, a to následky povodně. Už teď je jasné, že to nebude pěkný pohled. „Jídlo a pití máme, ale budeme potřebovat hlavně vysoušeče, savo a pomoc s úklidem,“ domnívá se starostka Lozic.

Obec čekají perné dny

Ví, že její obec čekají perné dny. Ty bude mít i ona sama. Také její dům se ocitl během chvíle pod vodou. „Stáli jsme u našeho domu a voda trhala zámkovou dlažbu, mezi kostkami stříkala voda. Takovou měla ta voda sílu,“ dodává Málková.

Lozice u Luže na Novohradce, 15.9.2024 v 15:00 | Video: Iveta Nádvorníková

Mnoho domů zůstane minimálně tuto noc prázdných. Lidé se ale nemusí obávat rabování. „V povodněmi zasažených oblastech budeme dohlížet na domy. Máme k dispozici drony i termokamery,“ vzkazuje policejní mluvčí Markéta Janovská.