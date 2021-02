V 10 hodin dopoledne se měli ve čtvrtek svézt v horském resortu Dolní Morava první turisté. V tu dobu se ale v prostoru lanovky na Orlickoústecku pohybovalo pouze několik málo sáňkařů. Pokladna byla otevřená a pracovníci areálu, který zaměstnává kolem 250 lidí, instalovali poslední tabule. Ty návštěvníky informovaly o nutnosti dodržování hygienických pravidel.

„Začneme točit, jakmile dorazí první zákazníci,“ vysvětlila reportérce Deníku obsluha vleku, proč v 10 hodin dopoledne vlek stále stál. V té době už u vleku čekal také obchodní ředitel resortu Tomáš Drápal, který byl připraven vítat první zákazníky. „Větší zájem o službu čekáme až zítra. Předpověď počasí na víkend je totiž příznivá a my se na to moc těšíme,“ řekl Drápal.

Natěšení běžkaři se i přes nepříznivé počasí objevili záhy. Nadšený byl například Tomáš z Postřelmova, který se společně s rodinou a přáteli vydal prozkoumat hory a poprvé vyzkoušet skialpové lyže. „Máme celý týden dovolenou a chceme si to užít. Počasí nám nevadí. Spíše pandemické podmínky nejsou úplně ideální, ale my už chceme být nahoře a doufáme, že to bude bez problémů,“ řekl Tomáš.

Nadšení sdílela i Kateřina z Olomouce, která je na Dolní Moravě s rodinou už od začátku týdne. „Děti mají jarní prázdniny. Náhodou jsme se dozvěděli, že se lanovka dnes spustí. Nemůžeme se dočkat,“ usmívala se před jízdou.

Problémy se zásahem police ředitel resortu Tomáš Drápal nečekal. Byl přesvědčený, že spuštěním lanovky areál neporušuje žádná vládní nařízení. „Není to protest a nemá to být ani žádná senzace. Jedná se o službu veřejné dopravy, kterou schválila obec, jež je zřizovatelem. Lanovka je otevřena pro běžkaře, skialpinisty a pěší. Není určena sjezdařům, ti lanovku využít bohužel nemohou, na což dohlíží pracovníci resortu. Zároveň také prosíme veřejnost o spolupráci a dodržování stanovených pravidel,“ apeloval Tomáš Drápal.

Start lanové dráhy se dopoledne skutečně obešel bez problémů. Do Dolní Moravy přijeli kolem 13. hodiny zmapovat situaci také policisté. Nijak ale nezasáhli.

Vyjádření Police: Policie avízo, že bude čtyřsedačková lanovka na Dolní Moravě ode dneška v provozu, zaregistrovala. „Za nás mohu říci, že policisté nadále kontrolují dodržování krizových opatření vlády a v případě, že shledají porušení, budou konat dle dikce zákona, jak tomu bylo i jinde. Na Dolní Moravě byla v provozu lanová dráha a přepravovala osoby. Naši policisté stav na místě zadokumentovali a provozovatele vyzvali, aby lanovku vypnul. Jeho jednání oznámíme správnímu orgánu. Pokud bude zítra lanovka v provozu, fyzicky na místě zamezíme dalšímu protiprávnímu jednání,“ uvedla mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Lanovku pět minut po půl jedenácté využilo pouze pár turistů a běžkařů, kteří za vyvezení na konečnou stanici lanovky zaplatili 150 korun za osobu.

Resort ovšem pamatuje také na sjezdové lyžaře, pro které chystá novou službu. Od pátku se budou moci nechat vytáhnout rolbou na kopec a vyzkoušet tak připravenou sjezdovku.

Na tuto službu se na pokladně informovala také maminka Martina z Olomoucka. „Děti ještě neumí dobře lyžovat a paní říkala, že je rolba spíše pro zdatnější lyžaře, takže toho využijeme jen my dospělí,“ vysvětluje a zamířila ke stánku, kde sobě i dětem koupila horký nápoj v připravené stánkovém občerstvení.

„Cena jedné jízdy na sněžné rolbě bude 150 korun na osobu. Rolba najednou uveze maximálně 50 lyžařů. Jezdit budeme denně od 9 do 16 hodin,“ informovala pokladní resortu.

Odpolední vyjádření resortu: Policie si nakonec vynutila ukončení provozu lanovky už v odpoledních hodinách. „Po konzultaci s naší advokátkou a na základě toho, co nám bylo předloženo, se domníváme, že jednají nezákonně. Zítra jsme připraveni lanovou dráhu spustit znovu, protože chybí zákonný důvod,“ uvedl obchodní ředitel resortu Martin Palán. Pokud by policie zítra přijela znovu a žádala zastavení lanovky, resort uposlechne. „Poukazujeme však na to, že Policie České republiky koná nezákonně,“ dodává obchodní ředitel horského střediska.

Karolína Velšová