Světový unikát: V Roudnici vyrábějí první respirátor FFP3 z nanovláken

To, co bylo ještě před rokem pro malou roudnickou firmu zabývající se nanotechnologiemi jen okrajovým produktem, se za poslední rok stalo velmi žádaným zbožím. Po nanorespirátoru s aktivním stříbrem, nanorouškách a opakovaně použitelných filtrech do ústenek nyní přichází na trh s prvním českým nanovlákenným respirátorem třídy FFP3, který lze použít opakovaně.

Firma Pandam z Roudnice nad Labem vyrábí ochranné roušky a respirátory. Při jejich výrobě využívají nejnovější nanotechnologie. | Foto: Deník / Karel Pech

Ředitel společnosti Pardam Nano4Fibers Jan Buk přiblížil, že na získání certifikace pracovala firma od loňského jara. „Jsem rád, že po několika měsících vývoje a testování jsme certifikovali jako první v České republice nanovlákenný respirátor, který je i světovým unikátem," uvedl Jan Buk. V prodeji na firemním e-shopu by se podle něj mohl nový respirátor nejvyšší ochranné třídy FFP3 objevit už během příštího týdne, nejpozději v únoru. „V rámci získávání certifikátu jsme na něm dělali ještě technické úpravy, takže tam musíme dodělat ještě nějaké komponenty," vysvětlil Buk. V současné době je firma schopna vyrobit až 800 tisíc kusů měsíčně. Výrazné navýšení kapacit i zefektivnění výrobních procesů se Pardamu podařilo i díky programu Rise Up ministerstva průmyslu a obchodu, jež v něm podpořilo projekty pomáhající bojovat s pandemií koronaviru. Jedinečné vlastnosti Podle mediálního zástupce Pardam Nano4Fibers Petra Víta je nový respirátor BreaSAFE Classic FFP3 unikátní v tom, že obsahuje nanovlákno vyráběné technologií odstředivého zvlákňování. V Pardamu ho vyvíjejí už více než deset let. „Propůjčuje mu jedinečné vlastnosti v oblasti vysoké míry záchytu, ale také díky prodyšnosti použitého materiálu nemusí mít výdechový ventil, který je pro FFP3 respirátory typický," poukázal Vít s tím, že nanomembrána zvyšuje odolnost vůči vlhkosti a respirátor je možné při správné péči používat po dobu více dnů.





Výrobu ochranných pomůcek v podobě respirátorů a roušek navyšovali v Pardamu už loni na jaře. Prvním, který krátce před vypuknutím pandemie koronaviru jako okrajový produkt vyrobili, byl respirátor s aktivním stříbrem. Na skladě jich měli asi tři tisíce kusů a rázem se z nich stalo nedostatkové zboží. Následně ve firmě poblíž roudnického letiště spustili i produkci roušek s nanovlákny, jež jdou opakovaně prát v ruce. „Mezi běžnými zákazníky je největší zájem právě o tyto roušky. Jsou pohodlnější, lehčí, lépe se přes ně dýchá a také jsou skladnější. I tyto roušky se nám podařilo certifikovat na ochrannou třídu FFP2," doplnil ředitel Jan Buk. Na výrobu a především vývoj nanovlákených produktů se Pardam zaměřuje už od roku 2009. Mezi další produkty kromě ochranných pomůcek patří například filtr na bazénovou vodu, který byl vůbec prvním výrobkem firmy, dále membrány na filtraci potravinářských produktů, pleťové masky či materiál pro baterie a palivové články.