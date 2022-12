Prošli si peklem, nikdo je nezaměstná. Sociální handicap má uznat nový zákon

Restart Shop tak restartuje nejen své tréninkové zaměstnance, ale i věci, které prodává. „Některé naše kousky jsou opravdu jedinečné. Třeba tahle pozoruhodná nádobka s pohybující se kuličkou. Až jeden ze zákazníků nám vysvětlil, že se to používá na šetrné drcení bylin,“ ukazuje jeden z mnoha předmětů vedoucí obchodu Tomáš Příhoda. „Měli jsme tu také první model československého vibrátoru, ale jakmile jsme ho nabídli na Aukru, okamžitě po něm sáhli,“ dodává s úsměvem. Příjmem a prodejem použitého zboží se tu tedy podílejí i na recyklaci a udržitelnosti.

Vedoucí Restart Shopu a tréninkového zaměstnávání Tomáš Příhoda.Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

Spolu s ním tu je prodavačka Kateřina, jež právě pod jeho dohledem prochází první fází tréninku. A také se pracuje na stabilizaci její životní situace. Kvůli zdravotním omezením a dalším komplikacím nemohla najít několik let práci, kterou by zvládla. „Překvapilo mě, jak moc je celá společnost založená na tom, vyždímat lidi, dokud jsou mladí a schopní. Jakmile se ale vyskytne problém, tak nazdar, nezájem,“ líčí Kateřina a podivuje se, proč ji o místě v Restart Shopu neřekli na Úřadu práce. „Proč mně o něm řekla až moje obvoďačka, která shodou okolností dělá vstupní prohlídky pro zdejší zaměstnance?“ nechápe. „Kdyby se nestala tahle náhoda, tak já jsem teď někde na ulici, nebo absolutně nezvládám jinou práci.“

Během hovoru přicházejí do prodejny lidé, kteří sem chtějí darovat některou z věcí, kterou už nepotřebují. Nejčastěji přinášejí oblečení a knihy. Ale staví se tu i paní, jež kromě šátků a knížek přináší i repliku automobilové poznávací značky s nápisem Veronika. Zanedlouho přijde do obchodu muž, jenž se poohlíží po nějakých zajímavých dárcích k Vánocům. „Přijde mi to smysluplnější koupit něco tady a podpořit dobrou věc, než neustále kupovat nové a nové zboží,“ říká, když si kupuje náramky a šperky. „A nemáte náhodou nějakou známou Veroniku? Té by se určitě hodila tahle značka,“ zkouší to Kateřina. „A víte, že jo? To je náhoda!“ usmívá se muž a přibírá čerstvě donesený kus.

Kateřinin případ chtějí sociální pracovníci v Restart Shopu řešit uznáním určitého stupně invalidity. „Do té doby není pro systém zajímavá,“ konstatuje Tomáš Příhoda a vysvětluje, že žena nezastane práci jako zdravý člověk a zároveň na ni firma nemůže čerpat daňové výhody. „I k tomu je dobrý sociálně prospěšný podnik. Nejenže se tu člověk něco naučí a dá do pořádku svou situaci, ale také si přidá do životopisu položky, které mu pomohou u dalšího zaměstnavatele,“ doplňuje vedoucí obchodu.

Kateřina mezitím vyřídí výdej několika balíků ze Zásilkovny a když zrovna nejde další zákazník, cení přijaté zboží, popřípadě zadává lepší a dražší kousky na Aukro. „Rok a půl jsem marně sháněla práci jako prodavačka na méně než osm hodin. Až tady mi dali tu možnost stát se prospěšným členem společnosti,“ říká. A to nemyslím v legraci, ale vážně,“ dodává.

Kateřina, tréninková zaměstnankyně v Restart Shopu.Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

Ona sama může těžit z minulých zkušeností z práce v obchodě, jiní tréninkoví zaměstnanci však začínají úplně od nuly. V analýze, kterou o Restart Shopu vypracovala plzeňská výzkumná společnost Makai, například jedna ze školitelek prozradila, že učila klientku základní česká slovíčka, číst jednoduché věty z letáku nebo poznávat čas na papírových hodinách. Do té doby její svěřenkyně pracovala ve skladu a až po měsících zaškolování se odvážila do prodejny mezi zákazníky. Měli tu také muže s psychickými problémy, jenž se během tohoto tréninkového zaměstnání naučil zvládat své nekontrolovatelné výbuchy vzteku. Nyní úspěšně pracuje jako hotelový recepční.

Důležité pro sebevědomí i životopis

Zaměstnanci se tu kromě prodávání naučí i práci s počítačem a internetem nebo komunikaci se zákazníky. Když úspěšně projde tříměsíční zkušební dobou a začne být samostatný, převelí ho do druhé pobočky Restart Shopu v pražských Holešovicích. Tam již pracuje sám, bez dohledu. „Tím si potrénuje zodpovědnost a také sebevědomí, že takovou pozici zvládne zastat,“ vysvětluje Příhoda.

Po roce zdejší tréninkové zaměstnání klientům končí a on v ideálním případě přechází na otevřený pracovní trh. Sociální pracovník Restart Shopu mu pomůže najít zaměstnání, sestavit životopis, a připravit se na pohovor. Případně mu mohou sepsat doporučení pro konkrétního zaměstnavatele. A také mu pomohou dát si do pořádku život: komunikují s jejich věřiteli a exekutory, podpoří je při hledání vhodného bydlení nebo zajistí psychologickou pomoc. Restart Shop je leckdy první místo, kde sociálně handicapovaní lidé zažijí svůj první úspěch. A jde mnohdy o první položku, kterou si mohou zapsat do životopisu. Leckdo totiž před tím pracoval jen načerno nebo střídal krátkodobé brigády.

Až zákon o registrovaném sociálním podniku vejde v platnost, Restart Shop začne konečně právně existovat jako sociální podnik. „Kdybychom už byli zahrnuti v zákoně a v nějakém systému finanční podpory, tak bychom se mohli soustředit na podporu a trénink zaměstnanců, na to, co umíme, a nemuseli doslova bojovat o přežití každý kalendářní rok,“ vysvětluje Příhoda. Takhle se musí spoléhat na financování z nadací a grantů a být vděčni i za jiné formy podpory. Praha jim například dává výhodný nájem pro jejich dva obchody.

Kromě toho neustále řeší, koho přijmout a koho ne, k čemuž jim slouží vstupní pohovor. „Hledáme balanc mezi tím, aby dotyčný měl své reálné sociální a třeba i zdravotní potíže, kvůli kterým by potřeboval toto speciální místo, ale zároveň musí být natolik schopný, aby ho bylo možné vytrénovat. Jinak bychom investovali čas a peníze do někoho, jehož situace se tím během roku nezlepší a nebude to mít smysl,“ uzavírá vedoucí Restart Shopu.