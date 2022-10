„Máme zkušenosti z tohoto oboru, ale společnou rodinnou hospodu jsme zatím neměli. Rozhodli jsme se, že to zkusíme,“ vysvětlila Renata Spilková. „Hospoda tady do léta byla, ale co víme, moc lidí do ní na konci nechodilo. Potřebujeme je nalákat zpět, snažíme se mít nepřemrštěné ceny. Chtěli bychom pořádat měsíčně jednu větší a jednu menší akci,“ nastínil Pavel Spilka.

Z těch nejbližších mají v hospodě svou akci místní myslivci po honu, počítá se se svatomartinskou zábavou, mikulášskou pro děti nebo silvestrem pro dospělé. Spilkovi věří, že své akce si naplánují do hospody s kapacitou sto míst k sezení také místní hasiči. V příštím roce plánují také koncerty, diskotéky pro mladé nebo taneční pro seniory. „Hned vedle hospody je pěkné dětské hřiště, doufáme, že k nám během léta najdou cestu maminky s dětmi třeba na točenou limonádu nebo nanuky,“ sdělil David Spilka.

Pivo a studená kuchyně

V hospodě mají na čepu tři druhy piva, studená kuchyně nabízí párky, klobásy, pizzu, na objednání obložené mísy. „Uvidíme, zda se nám podaří spustit také teplou kuchyni. Uvažujeme o tom,“ řekl Václav Spilka mladší. Otevřeno mají každý den kromě pondělí.

Hospoda v oboře se nachází v horním patře objektu hasičárnyZdroj: Deník/Petr Kinšt

Rodina si pronajala obecní hospodu v prvním patře, v přízemí je hasičárna. Objekt postavili místní v osmdesátých letech v akci Z. Před šesti lety ho nechala obec zrekonstruovat. „Jsme rádi, že se naší hospody někdo ujal. Je to pro nás důležité místo, kde se setkáváme, kde se odehrává část společenského života v obci,“ přiblížila starostka Obory Marie Dvořáková.

Obec nabídla hospodu za symbolickou jednu korunu, zájemců se prý ozvalo víc. Také Spilkovi se porozhlíželi na více místech, nakonec jejich volba padla na Oboru, kde se s vedením obce dohodli na pronájmu.

V současné době je ale trend spíše opačný. Mnozí provozovatelé hospod a restaurací zavírají. První ranou pro ně byl covid, teď žehrají na všeobecné zdražování, hlavně pak rostoucí ceny energií.

Ani Spilkovi to nebudou mít v Oboře jednoduché. Objekt je vytápěný plynem a měsíční zálohy na něj spolu s elektřinou jsou zmíněných dvanáct tisíc korun. V tom nejsou započítané režijní náklady.

„Když uvidíme, že hospoda funguje, jsme připraveni přispívat na energie,“ sdělila starostka obce se 430 obyvateli, z nichž více než čtvrtinu tvoří děti. „Fungující hospoda je pro obec a její spolky důležitá,“ zopakovala.