Kdysi vyhlášená olomoucká restaurace U Huberta se během necelého roku proměnila v Komunitní centrum pro válečné veterány. Hrdinové z II. světové války i novodobí veteráni, kteří byli v misích, zde najdou podporu, psychologickou a sociální pomoc.

V prostorách bývalé restaurace U Huberta v centru Olomouce se dokončuje Komunitní centrum pro válečné veterány | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

„Měli jsme pocit, že by nejen druhováleční, ale hlavně novodobí veteráni potřebovali mít své zázemí. Kout, kde by se mohli scházet, kam by mohli přijít se poradit se sociálními, psychickými či finančními problémy,“ vysvětlovala Dana Václavíková, vedoucí Komunitního centra pro váleční veterány v Olomouci.