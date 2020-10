Vesměs nevědí, co říct. Opět musejí zavřít své provozovny a osekat výdaje na minimum. Provozovatelé restaurací se však ve vnímání současné situace rozcházejí. Kdo se připravil, a kdo světlo na konci tunelu jen stěží vidí?

Gókaná

„Toto jsem ani v nejhorších snech nepředpokládal. S některými zaměstnanci jsme byli nuceni rozloučit se už v první vlně. Přes prázdniny jsme je nabrali zpět. Proč? Abychom řešili to stejné, co předtím!“ štve majitele Gókaná Sushi Baru a bistra Moss Tomáše Poláka, který by rád slyšel alespoň ujištění, že začátkem listopadu se provozovny s určitostí opět otevřou. „Bije se to ve mně. Máme plnou restauraci, mám chuť dělat, vždyť tady něco tvoříme deset let. Ale ten chaos…“

Lapeco

Majitel La Petite Conversation David Girten tvrdí, že nyní je to jiné než na jaře. „Už jsme se trochu připravili. Bylo třeba s tím počítat. I zákazníci si přivykli, ukázalo se, že máme kvalitní tým a super zákazníky, zkrátka že držíme spolu. To je na tom pozitivní a motivující celou situaci překonat,“ tvrdí Girten, jenž si uvědomuje zodpovědnost, kterou má za zaměstnance a jejich rodiny, i proto jej chuť podnikat neopouští. Stejně jako na jaře zachová provoz ve výdejním okénku, jídlo bude také rozvážet a počítá i s cateringem.

Radniční restaurace

Stejná situace jako na jaře, jen s jiným ministrem. Tak situaci vidí provozovatel radniční restaurace v Ostravě Jozef Golis. „Hosté už se ptali, jestli budeme fungovat. Pochopitelně budeme. Nic jiného nezbývá, pokud nechceme vyhodit lidi na ulici,“ hodnotí Golis opětovné zřízení výdejního okénka, zároveň se ale nad slovem „fungování“ ušklíbne.

„To je provoz, co?“ Existenční problémy zatím neřeší a ani nemá chuť nad obdobnými scénáři uvažovat. „Stát ale musí být nápomocen s náklady. Když ne, lidé skonči na úřadu práce a stejně je zase bude platit stát. Gastro není zlatý důl, možná tak v Praze s turisty, ale v regionálních městech ne, to je třeba si uvědomit,“ vyzývá Golis.

Polo Caffé

A napjatě na další informace vlády vyčkává i Lukáš Ščurek, majitel kavárny Polo Caffé na ostravském Masarykově náměstí. „Netrpělivě čekáme, jaká chlapci z vlády vydají opatření, abychom věděli, co máme dělat s lidmi. Jdeme tedy zakonzervovat prostor a budeme čekat, čím nás překvapí,“ říká věcně Ščurek, který je toho názoru, že se může rozloučit také s vánočními večírky a akcemi. Vánoční trhy, které mu přivádí hosty do kavárny, podle mě také nebudou, což může být v konečném důsledku ještě větší rána.

Stará kuželna

Horší než na jaře už to ale je v očích známého restauratéra Radima Dvořáčka, který ve Slezské Ostravě provozuje Starou kuželnu. „Proč? Nevidíme žádné světlo na konci tunelu. Vůbec nevíme na čem jsme. Už nemám chuť podnikat,“ míní Dvořáček. Staré kuželny se to netýká, avšak Hola bar & tapas, který provozuje na moravském břehu Ostravy, bude muset zavřít. „Uvidíme jak se domluvíme ohledně nájemného s panem domácím, ale pokud se situace protáhne, zavřeme stejně. Kuželnu se budeme snažit udržet, ale nevíme, jak dlouho to půjde,“ říká Dvořáček.

Pizza Coloseum

A podobně situaci ze strany vlády vidí i Lukáš Chlebovský. „Hlavní rozdíl je v tom, že nás zavřeli a neřekli, jestli nám něco kompenzují, jak to bude s nájmy, co říct zaměstnancům. Na jaře alespoň byla nějaká jistota, že budou kompenzace, teď jen řekli: zavřete,“ dokresluje pohled provozovatelů majitel tří italských restaurací Pizza Coloseum a porubské Viktorky, který nad zavřením podniků neuvažuje jen proto, že je živí z jiného podnikání. Část zaměstnanců ale propustit musel a nové nenabírá.

K TÉMATU

Co aktuálně platí v gastronomii?



Restaurace budou zcela uzavřené od středy 14. října až do 3. listopadu, tedy do aktuálně plánovaného konce nouzového stavu. Restaurace mohou mít stejně jako na jaře otevřená pouze výdejní okénka, a to do 20 hodin. Bary musejí být zcela uzavřené. Výjimku mají hotelové restaurace, které mohou být otevřeny do 20 hodin.

