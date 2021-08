„Současná situace není vůbec dobrá. Do podnikání jsme se po měsících restrikcí vrátili s elánem a nadšením. Nedostatek lidí nás paralyzuje. Je to jako byste se rozeběhla v těžkých kanadách. Na trhu dnes chybí až deset procent personálu, což má samozřejmě vliv na celý provoz. Lidé chtějí mít samozřejmě jistotu, čemuž se nelze divit,“ řekl Luboš Kastner, garant gastro oboru v rámci Asociace malých a středních podniků a živnostníků a spolumajitel sítě restaurací Hospodska, která v Plzni provozuje Potrefenou Husu, Plzeňku, Lékárnu, Sokolovnu Bolevec a Kozlovnu.

Pozitivní a zároveň překvapující zprávou ale podle něj je, že se na gastronomické obory hlásí dnes více žáků, než tomu bylo před vypuknutím pandemie. „Čekal jsem pravý opak. Příliv číšníků a kuchařů se ale bohužel projeví až tak za čtyři roky,“ uvedl dále Kastner.

„My jako Hospodska jsme ale své lidi podrželi. Sehnali jsem jim práci v Tescu nebo Lidlu. Co do počtu chybí dnes určitě více číšníků než kuchařů. Kritičtější situace je ale s nedostatkem kuchařů, protože kvalifikovaného kuchaře nezískáte ze dne na den. Já však zůstávám naprostým optimistou. Myslím si, že podniky už se znovu zavírat nebudou a že práce v gastronomii bude už stabilní. Gastro scéna je totiž úžasná v tom, že se v ní dají vydělat velké peníze. A navíc lidem, kteří dříve pracovali jako číšníci, začne ta práce po čase chybět. Je totiž hrozně pestrá a nevěřím tomu, že práce v obchodních řetězcích nebo ve fabrikách je zajímavější,“ uzavřel Kastner.

Číšníka nebo servírku musela na začátku června začít hledat také vyhlášená plzeňská hospoda Na Parkánu, která s chybějícím personálem nikdy velké problémy neměla. „Už téměř dva měsíce sháníme číšníka. Pracovní nabídku jsme vyvěsili i na Facebook a pořád nic. Lidi se nám nehlásí, je to fakt problém,“ okomentoval situaci provozní Josef Halbhuber.

Personál bude muset začít hledat také Michal Balda, majitel Restaurace Cardinal Club. „Lidi se mi během covidu rozutekli jinam, což se samozřejmě nedivím, protože z něčeho žít musí. Myslím si, že už se do gastra ani nevrátí,“ řekl Balda, který se rozhodl nechat restauraci přes toto léto zavřenou. „Otevřít plánuji v září, ale už teď mě děsí, jak budu hledat personál. Myslím si, že lidi neseženu. Vůbec nevím, jak to udělám. Asi to bude samoobsluha,“ dodal majitel.