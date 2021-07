Nad jedním dílem stráví i stovky hodin. Když nezvolí správný postup, může vzácný historický kousek nenávratně poškodit. Lucie Šimková se živí jako restaurátorka v archivu Horšovského Týna a práce je pro ni zábavou i dobrodružstvím. „Potřebuji šikovné ruce, trochu selského rozumu, trpělivost a taky nadšení pro věc,“ říká.

Restaurátorka Lucie Šimková nad rozměrnou německy psanou mapou. Foto: archiv dílny v Horšovském Týně | Foto: archiv dílny v Horšovském Týně

Po maturitě na domažlickém gymnáziu vystudovala v Praze Vysokou školu chemicko-technologickou a poté se vrátila do rodného kraje. Dostala totiž nabídku nastoupit jako chemik do restaurátorské dílny právě v Horšovském Týně. V domažlickém okresním archivu působí už třiadvacet let.