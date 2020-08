Cílem akce je upozornit na vysoké dotace do živočišného průmyslu z peněz daňových poplatníků, které však podle organizátorů zvířatům nijak nepomáhají. Mezi roky 2015 a 2017 bylo podle spolku do živočišné výroby vyplaceno celkem 21 miliard Kč.

I přes velké částky, které do živočišné výroby plynou, zvířata podle aktivistů stále trpí, jsou zneužívána a zabíjena. Ročně je v ČR zabito kolem 124 milionů chovných zvířat, upozornili.

Budoucnost je v rostlinných potravinách

„Rozhodli jsme se uspořádat tuto akci nejen proti obrovským dotacím do živočišné výroby, ale také pro podporu dotací do výroby rostlinné. Stále více lidí vynechává živočišné výrobky ze svého jídelníčku, o to dostupnější by měly být kvalitní rostlinné potraviny. Věřím, že budoucnost je v rostlinných potravinách a jejích podpora je nanejvýš důležitá," uvedla předsedkyně spolku Otevři oči Olga Nema.

Spolek chce demonstrací dosáhnout zastavení dotací do živočišné výroby, vytvoření nového podpůrného programu pro přechod dotčených chovatelů k rostlinné výrobě a vytvoření rekvalifikačních programů pro pracovníky a pracovnice v živočišné výrobě.

Otevři oči je nezisková organizace usilující o zlepšení postavení zvířat ve společnosti prostřednictvím podpory a propagace veganství.