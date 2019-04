Retro muzeum: nakupování jako před 40 lety. Vrací se mi vzpomínky, říkají lidé

/VIDEO/ Kostkový cukr nebo mouku ze sedmdesátých či osmdesátých let minulého století obdivovali v sobotu návštěvníci retro muzea Na Statku v brněnských Dolních Heršpicích. „Dobové potraviny zabalené v originálních obalech jsou jednou z letošních novinek. Jsou to jedny z nejcennějších kousků, dneska už se shání těžko. Starou televizi nebo vysavač schová na půdu skoro každý, ale čtyřicet let staré Granko nebo cukr málokdo,“ řekl majitel muzea Lukáš Fajtl.

Lidé si prohlížejí například známý vysavač Standard v různých barvách, o kus dál se jako mávnutím kouzelného proutku ocitnou v prodejně, jaké bývaly za dob Československa. „Pro mě je to terapie. Prohlídka v tomto muzeu vrací lidem vzpomínky a paměť," řekl například Karel Václav Nowotny. Muzeum otevřelo své brány poprvé v letošním roce. Lidé se mohou přijít podívat každou sobotu a neděli od desíti dopoledne do šesté hodiny večer. „Otevřeli jsme i expozici zemědělství. Máme tady všechny stroje od zasetí až po sklizeň. Včetně sekacího z padesátých nebo šedesátých let," zmínil Fajtl. První den přišlo asi dvacet lidí. V retro muzeu jsou k vidění desetitisíce různých předmětů z období od padesátých do devadesátých let dvacátého století.

Autor: Michal Hrabal