Na facebookových skupinách, které sdružují obyvatele Prahy 3, se v posledních dnech čile diskutuje o bezdomovectví či o rušení nočního klidu opilci, kterých kvůli koronavirovým omezením restaurací na ulicích a parcích přibývalo.

Žižkovští upozornili postupně na park Radost u stadionu FK Viktoria Žižkov, který však patří soukromé firmě, Škroupovo náměstí a především roh ulic Zelenky Hajského a Jeseniova u zeleného kopce vedoucího na Parukářku neboli do parku Vrch sv. Kříže, kudy chodí třeba i rodiče s kočárky. Nedaleko jsou navíc dvě mateřské školky či soukromý sportovní klub. Lidé sem chodí venčit psy. A mnoho komentářů si stěžuje na neúnosnou a „nechutnou“ situaci.

Na konci června se na sociální síti objevila fotografie, kterou zachytila jedna z obyvatelek z okna bytu. Snímek ukazuje, jak skupinka lidí popíjí alkohol a následně spí na papírových kartonech, přičemž jeden muž se zřejmě ve spánku pomočil na chodník. Místním vadí neustálý nepořádek, smrad nebo obtěžování kolemjdoucích ze strany bezdomovců, kteří dost často bývají obnažení nebo chtějí vyžebrat peníze. Příspěvek rozpoutal diskuzi a vyburcoval k reakci i starostu Ptáčka.

Bezdomovectví není protiprávní

Po domluvě s firmou Kolektory Praha nechala radnice odstranit posezení u výdechu a řeší se i přesunutí kontejneru na oblečení – obojí totiž sloužilo jako velké lákadlo pro zdejší osazenstvo. Podle vlastních slov Ptáček rovněž o tomto konkrétním problému mluvil se strážníky městské policie, ostatně občané prý volají na linku 156 snad každý den.

„Na jednu stranu existuje velká společenská poptávka problematiku řešit, jenže bezdomovectví je celospolečenský problém a samo o sobě pochopitelně není protiprávní,“ napsal žižkovský starosta po absolvování noční směny v terénu se dvěma strážníky.

„Kapacita záchytné stanice je limitována a poskytovat nocleh všem lidem bez domova pod vlivem alkoholu je finanční utopie. Samospráva dokáže poměrně dobře řešit problémy těch, kteří pomoci chtějí, ale selhává u těch, kteří pomoc odmítají. Strážníci tady každou noc zažívají neuvěřitelné příběhy a už samotná přítomnost v ulicích má významný preventivní efekt,“ dodal Ptáček.

Podle Ptáčka se v noci po Praze 3 pohybuje kolem šesti dvojčlenných hlídek a většina z nich pochopitelně pěšky: „Motorizované hlídky vyráží především na základě volání na linku 156.“

„Hnus! Mám pocit, že zápach je cítit až do třetího patra,“ množí se pohoršené reakce. Někteří se ovšem bezdomovců zastávají. Rodina Stomeů, což jsou místní patrioti spjatí s prvním žižkovským starostou Karlem Hartigem a podnikatelé, se snaží pomoct a žádá radnici o koncepční řešení.

„Sherwood“ na Žižkově

„Problém je, že se počet zdejších lidí bez domova zvětšuje (takže se zvětšuje i nepořádek a množství výkalů v parku), přicházejí noví a obávám se, že zde za chvíli můžeme mít prostor podobný parku u hlavního nádraží,“ napsala Julie Stomeová v narážce na nechvalně proslulý „Sherwood“. Místostarosta a radní pro bytovou a sociální politiku Ondřej Rut (Strana zelených) radí kontaktovat terénní sociální pracovníky.

Jedna z žižkovských obyvatelek zmínila, že „Sherwood“ začíná připomínat i park Radost u stejnojmenné budovy (bývalého Domu odborových svazů): „Poslední dny se člověk opravdu bojí touto cestou procházet, protože na něj pokřikují a sedí téměř na chodníku a vykonávají tam všemožné potřeby.“

Klidný život narušují (zdaleka nejen) bezdomovci také na Škroupově náměstí, kde je dokonce konzumace alkoholu zakázána vyhláškou. Podle jedné z občanek jsou lidé, kteří žijí pod vysílačem celý život, znechucení – teď je navíc podle ní situace neúnosná: „Nevím, proč by se všichni měli podřizovat pojídání a popíjení na ulici. Na malém městě by to neprošlo, ale v Praze je povoleno řádit.“

Ptáček v diskuzi upozornil nespokojené občany, že nedokáže garantovat úspěšné řešení problému s bezdmovectvím v metropoli. Nicméně Zelení, kteří mají zastoupení v radě městské části, před komunálními volbami 2018 měli v programu, že „pro lidi bez domova prosadí princip bydlení především (po vzoru projektu Rapid re-housing úspěšně realizovaného v Brně)“. Těmto osobám chtěli rovněž nabídnout volné obecní byty. Program na boj proti bezdmovectví připravuje také magistrát.

Někteří pamětníci však upozorňují na to, že Žižkov coby svérázná čtvrť se potýká s podobnými problémy odjakživa. Ale poslední dobou psí exkrementy na botách domácích i návštěvníků střídají lidské výkaly…