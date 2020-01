Deník jako první upozornil, že kapacita autobusové kyvadlové dopravy z Hvězdy na Ovčárnu nezvládá nápor lyžařů. Reakce a fotografie čtenářů potvrdily, že jde o systémový problém, který se netýká jen vánočních a novoročních svátků.

ZKUŠENOSTI ČTENÁŘŮ DENÍKU

Některé autobusy, které mají zajišťovat dopravu na Hvězdu, současně plní funkci skibusů, takže často přijedou na Hvězdu už plné lyžařů. „Všichni tito lide se do autobusu nevlezli. Opakovalo se to skoro každou hodinu a skoro všechny sváteční dny. To samé bylo loni,“ napsal čtenář Deníku Martin Chuda ke své fotografii dlouhé fronty lyžařů na parkovišti Hvězda.

Zkušenosti dalších čtenářů potvrdily, že podobný kolaps tu občas vzniká i mimo svátky. Řešením není ani výjezd na Ovčárnu vlastním autem, protože kapacita horního parkoviště není nafukovací.

Provoz na účelové komunikaci mezi Hvězdou a Ovčárnou je přísně regulován, protože na namrzlé úzké vozovce mezi závějemi a hlubokými stržemi nemají auta a autobusy v protisměru dost prostoru, aby se mohly bezpečně vyhnout. Pracovníci dole u závory hlídají dodržování zásady, že výjezd nahoru je možný pouze v celou hodinu a sjezd zpět vždy jen o půl. To je také důvod, proč se autobus nemůže nahoře otočit a vrátit se pro zbylé cestující na Hvězdu.

Stejný problém, kdy kapacita autobusů nestačí všem, vzniká také večer, když se najednou všichni lyžaři chtějí dostat zpátky dolů ke svým autům zaparkovaným na Hvězdě. Kraj hledá společně s dopravcem řešení.

DOPRAVCE MÁ ČTYŘI AUTOBUSY

Kyvadlovou dopravu mezi Hvězdou a Ovčárnou zajišťuje společnost Transdev Morava na základě objednávky kraje. „Evidujeme několik případů, kdy byla poptávka natolik extrémní, že jsme ji nedokázali i přes veškeré naše úsilí uspokojit. Jednotlivé spoje na kyvadlové lince zajišťují po dohodě s Moravskoslezským krajem až čtyři autobusy s kapacitou asi 360 osob a přesto se v těchto dnech ukázala kapacita jako nedostatečná,“ popsal problematiku Roman Havko, zástupce Transdev Morava.

„Mrzí nás, že k takovým situacím dochází. Umím si představit, že tlačenice na parkovišti a dlouhé čekání na zastávce může velmi znepříjemnit celý výlet. Tato situace nám není lhostejná a společně s dopravcem, který kyvadlovou dopravu mezi Hvězdou a Ovčárnou zajišťuje, budeme hledat řešení. Navýšit množství autobusů v případě hezkého počasí a zvýšené poptávky bohužel není možné, zákon o veřejných zakázkách neumožňuje měnit dynamicky počty nasmlouvaných vozů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka s tím, že ideálním řešením by byl aktivnější přístup hoteliérů, provozovatelů vleků a dalších, kteří podnikají v cestovním ruchu a bez turistů by se neobešli.

KRAJ: ZVÁŽÍME REZERVAČNÍ SYSTÉM

„Řešení vidím v tom, že hoteliéři a další podnikatelé v oblasti pomůžou přivézt na Praděd návštěvníky v exponovaných dnech. A zvážíme možnost využití rezervačního systému, kdy by si návštěvníci Pradědu mohli dopředu objednat jízdenky tam i zpět a měli by jistotu, že si výlet užijí bez komplikací s dopravou,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka a dodal, že se možnostmi ohledně rezervačního systému v kyvadlové dopravě mezi Hvězdou a Ovčárnou na Pradědu už začal Moravskoslezský kraj aktivně zabývat.