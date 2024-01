„Důvody jsou osobní, proto je s dovolením nesdělím. Má budoucnost je otevřená, nebojím se žádné výzvy - práce," doplnil následně. Není tedy známo, co za tak závažným rozhodnutím stojí a kam povedou jeho další kroky. V karlovarských kuloárech se spekuluje, že by mohl pomáhat své ženě lékařce v ordinaci.

Tržnice omezila příjezd autobusů. Přespolní cestující sem už nedojedou

Trtek by měl rezignovat i na všechny statutární posty v městských společnostech. Vloni v červenci se například stal jednatelem Dopravního podniku Cheb, který je odnoží Dopravního podniku Karlovy Vary (DPKV), jehož jediným vlastníkem je město Karlovy Vary. DPKV totiž vyhrálo zakázku na zajištění městské hromadné dopravy v Chebu. Tato karlovarská městská firma se nyní stala důležitým hráčem v krajské autobusové dopravě, změny s sebou ovšem nesou kritiku. Otázkou tak zůstává, zda toto nesouvisí s Trtkovou rezignací.

Koaliční partneři o Trtkově rozhodnutí už nějakou dobu vědí. Redakce požádala o stanovisko také primátorku, která v těchto dnech čerpá dovolenou. „Jsem do středy 10. ledna na řádné dovolené, zastupuje mě pak Trtek. Žádnou rezignaci jsem od něho neobdržela,“ reagovala v SMS Pfeffer Ferklová.

Vary mají novou hokejovou hvězdu. Robin Sapoušek pomohl "dvacítce" k bronzu

Mnohem sdílnější byl její náměstek Miroslav Vaněk za hnutí Karlovaráci, kteří s ANO a SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) tvoří karlovarskou koalici. „Jako koaliční partner o tom víme. Informovala nás o tom paní primátorka, než odjela na dovolenou,“ poznamenal náměstek Vaněk.

Uvolněné místo náměstka bude muset někdo nahradit stejně tak Trtkovo místo v zastupitelstvu. Kdo by to mohl být, se Deník od ANO nedozvěděl, i když kontaktoval také krajskou předsedkyni Janu Mračkovou Vildemutzovou. „Ano, pan Trtek nám oznámil, že rezignuje na svou funkci. Mrzí mě to, ale respektuji jeho důvody. V hnutí ANO každopádně zůstává," uvedla pouze Mračková Vildumezová s tím, že je svolané jednání místní organizace a zastupitelského klubu ANO. „Ani my to nevíme. Ještě ve středu nebo ve čtvrtek se sejdou koaliční zástupci, tedy já, paní primátorka a pan Vaněček z ODS, a budeme aktuální situaci řešit,“ uzavřel Vaněk.

Pivo ve Varech zdražilo i o devět korun. Zákazníci jsou naštvaní

Tomáš Trtek byl jmenován do funkce prvního náměstka karlovarské primátorky dvakrát za sebou poté, co ANO vyhrálo v posledních dvou letech komunální volby v Karlových Varech.