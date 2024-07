Na co si při výjezdech musíte dávat pozor? Hlavně na svoje vlastní zdraví. Protože když se zraním já, tak už nikomu nepomůžu. Často se nám třeba stává, že po dvorku běhá pes, který vypadá nebezpečně. A já tam prostě nemůžu vstoupit, dokud není zavřený a nemám jistotu, že to je bezpečné.

A na práci řidiče sanitky? Celkově mě baví řídit. Ale mám rád i to, jak tady máme specifickou krajinu a každý výjezd se liší. Jezdím třeba přírodou, někde jsou serpentýny, kopce, jinde zase rovinky. Je to hezké tím, že se člověk někam podívá. To je ale dané tím, že jsem na základně ve Vysokém Mýtě .

Když jsme mluvili o té náročnosti, co je naopak na práci záchranáře hezké? Nejlepší je, když se vám někomu fakt podaří pomoct. Pacient s vámi spolupracuje, nebo ho oživíte a dovezete do nemocnice. Ten pocit, když potom zjistíte, že pacient nakonec domů odešel po svých, je krásný. To vám udělá radost a máte dobrý pocit z dobře zvládnuté práce.

Co je na práci záchranáře nejnáročnější? Určitě to, jak obrovskou zodpovědnost máte. Ať už jako záchranář, tak jako řidič. Máte zodpovědnost nejenom za sebe, ale i za své kolegy, pacienty a lidi v okolí.

„Jednoho dne jsem se procházel s přítelkyní a ona zahlédla záchranáře a zeptala se mě, jestli bych já sám nechtěl být záchranářem. A mě to absolutně nadchlo,“ popsal Miroslav. Sice v té době byl zdravotnictvím absolutně nepolíbený, ale i přes to se rozhodl, že to zkusí. Nastoupil na vysokou školu do Pardubic na obor zdravotnického záchranáře .

Už tenkrát ho bavilo vše, co se nějak týká lidského těla. Dlouho ale nemohl přijít na to, co by vlastně chtěl dělat.

Říkáte, že nejhorší jsou opilí nebo zdrogovaní pacienti či jejich blízcí. Máte nějaký konkrétní případ?

Jednou jsme přijeli na místo, kde byla skupinka opilých mužů. Řvali na nás a byli agresivní. V tomto stavu neznali absolutně hranice. Tak jsem se sebral a řekl, že jdeme zpátky do sanitky. Zavolali jsme policii a řekli jim, že dokud se přítomní neuklidní, tak pacienta neošetříme, protože nebudeme ohrožovat naše životy. Po chvíli se naštěstí uklidnili, jelikož pochopili, že ten člověk fakt potřebuje pomoc.

Jak je to s ohleduplností řidičů tady v Pardubickém kraji?

Většinou nebývají přímo neohleduplní, ale spíše je problém v tom, že nedávají pozor. Koukají do telefonu, věnují se něčemu jinému, mají nahlas puštěnou hudbu anebo na uších sluchátka. Proto si třeba nevšimnou, že houkáme, a přehlédnou nás, vjedou nám do cesty anebo neuhnou. Další problém je třeba s tím, že lidé často ani neví, jak vlastně správně zareagovat.

Máte nějaký konkrétní příklad?

Stává se třeba, že lidé zastavují hned v tu chvíli, kdy sanitku uslyší. A když se to stane třeba v situaci, kdy je to auto zrovna v zatáčce, tak to není úplně nejlepší.

On sice má snahu uhnout a pustit nás, ale já v zatáčce, kam nevidím, ho nemůžu bezpečně objet. Problémová jsou i místa na silnici, kde jsou ostrůvky. Řidič si myslí si, že udělal dobře, když u něj zastavil, ale já tam třeba nemám dostatek prostoru na to se vejít.

A s chodci je to jak?

Dost podobně jako s auty. Je tam ten stejný problém, že nedávají pozor a nevnímají okolí. Proto jsme se my všichni řidiči museli naučit být fakt opatrní a třeba na místech, kde je přechod u semaforů, kde svítí zelená pro chodce, téměř zastavit a fakt se podívat, jestli někdo nejde. Protože auta nás sice zaregistrovala, ale chodec si všimnout nemusel.

Měl jste někdy nějakou nehodu během cesty?

Nehody jsem měl za svou kariéru dvě, ale nebyly naštěstí nijak vážné a nikdy jsem je nezavinil já. V obou případech to bylo tak, že mi ta auta prostě vjela do cesty, protože mě přehlédla.

A jak vlastně vypadá takový den záchranáře?

Vždy mívám dvanáctihodinové směny. Když mám denní službu, tak ji přebírám mezi půl sedmou a sedmou po těch, co měli noční. Kolegové mi předají vysílačku, řeknou mi, zda je potřeba natankovat, jestli jsou nějaké drobné závady na autě. V mezičase čekání na další výjezd plníme úkoly jako je kontrola vybavení sanitky, expirace léků a různého materiálu.

Když máme vše splněno, tak máme volný čas. Někdo třeba studuje, někdo čte a někdo kouká na televizi. Ale neustále musíme být v plné pohotovosti a připraveni okamžitě vyrazit.

Jak to probíhá, když dostanete hlášení o výjezdu? Jak rychle musíte ze základny odjet a kolik času máte na to dojet na místo?

Hlášení dostáváme do vysílačky a díky aplikaci už i do telefonu. Máme tam všechny informace, které potřebujeme. Kam se jede, o jaký případ se jedná, jestli je to muž, či žena a přibližný věk. Tyto informace i s přesnou adresou dostáváme i do auta a rovnou do navigace.

Na výjezd ze základny máme dvě minuty a na místo bychom měli dorazit maximálně do dvaceti minut a to jenom na to nejvzdálenější. To se nám kromě výjimečných případů, kdy je třeba špatné počasí, náledí nebo hodně silná doprava, daří. Do bližších míst samozřejmě dorazíme mnohem dříve.

Máte nějaké omezení pro to, jakou maximální rychlostí můžete se sanitkou jet?

Tady v Pardubickém kraji na to žádné omezení není, pokud jedeme na majáky a světla. Záleží vždy na konkrétní situaci a řidiči. Ten musí mít pokoru a respekt a nemůže jet jak střelený. Nesmí ohrozit kolegy, ani pacienta. Všichni se musí cítit bezpečně a z jeho jízdy jim nesmí být špatně.

Na jaká místa je nejnáročnější se dostat?

Nejhorší je například lesní terén. Když toho člověka hledáte v lese a do toho musíte sledovat situaci kolem a větve, abych o ně nestrhnul majáky nebo světla. Musíte dávat pozor na díry anebo abyste někde nezapadl.