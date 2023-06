„Přišel jsem do Čech ze Slovenska, žiju tu padesát let. Nejdřív jsem nastoupil do továrny v Sokolově, pak jsem pracoval v Ústí. Koupil jsem si dům v Předlicích, ale nakonec jsem to prodal, protože tam Romové dělali strašný nepořádek a hluk. Utekl jsem sem, ale rozhlédněte se. Je to ještě horší a nezmění se to. Všude štěnice, drogy, kravál, nepořádek lítá z oken, dokonce i ledničku házeli pomalu z posledního patra,“ popisoval jeden ze zdejších seniorů a rukou ukazoval, kde bydlí slušní lidé.

Pak s nechutí namířil ukazováček na tři široké paneláky uprostřed sídliště. „Sem se nastěhovali lidi z Matiční a z jiných ghett. Tady se nic nezlepší, už se toho nedožiju. Přitom by se tu dalo tak krásně žít,“ posteskl si.

Neštěmická starostka Yveta Tomková popsala situace, kdy zdejší problémoví nájemníci vyhazovali z oken nejen běžný bytový odpad, ale celé kusy nábytku.

„Naši zaměstnanci na VPP tam nechtějí chodit uklízet. Stalo se například, že vedle jednoho z nich dopadl kus nábytku. Ještě pak na ně pokřikují, aby uklízeli dál. Někteří zdejší obyvatelé jsou třicet let na sociálních dávkách. Pro ně chodit do práce znamená dojít si na sociálku pro peníze. Když jim je vyplatí, chodí po večerech kupovat alkohol na čerpací stanici, kde je paradoxně nejdražší. Dělají u toho strašný hluk,“ líčila.

Lidé nemohou pryč, byty ztratily cenu

Radnice má potíže i se sečí trávy. Dělníci si uklidí odpadky, aby se kvůli nim nerozbily traktory s žacími nástavci, ale druhý den je všechno zpět. „Mojžíř spolkne nejvíc peněz. Mimořádné úklidy stojí naší radnici každý rok stovky tisíc korun. Nový chodník nám rozebírají a hrají si s ním, pohazují dlažební kostky po celém okolí. Ti, kdo to mají možnost změnit, se sem chodí před volbami s hromadou slibů vyfotit a výsledek žádný. Je zoufalá situace a vlastníkům je jedno, co se tu děje. Většina z nich tu nežije,“ poznamenala Tomková.

Z Mojžíře už se podle ní pomalu nedá ani odstěhovat, jelikož lidé tu mají byty, které ztratily cenu. „Za peníze, co by za svou nemovitost dostali, si jinou nekoupí. Vůbec bych se nedivila, kdyby se ti lidé domluvili a podali na stát žalobu o náhradu škody, protože ten svou politikou jde na ruku obchodníkům s chudobou,“ dodala.

Co se řidičů MHD týká, kritickou situaci potvrdila i mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

„Někteří řidiči odmítají tyto linky jezdit, mají z konfliktů s Romy na těchto trasách psychické potíže a v den, kdy mají tuto linku v plánku, žádají elektronicky o změnu služby. V poslední době se situace opakují často, a proto od srpna chceme do provozu nasadit asistenty přepravy. Denně naši řidiči zažívají rasismus ze strany Romů vůči ostatním cestujícím a řidičům, agresi, urážky, výhrůžky, vulgarity nejhrubšího zrna i od malých dětí. Pak je tu plivání na vůz, na kabinu řidiče, i na řidiče samého. Nerespektování upozornění řidiče a nerespektování omezení počtu přepravovaných kočárků. Jízda bez platného jízdního dokladu a neochota jízdenku ukázat. Znečišťování a ničení vozů zevnitř i zvenku, neoprávněná manipulace s ventily a sběrači. Nerespektování hygienických pravidel, v létě jsou ve vozech téměř nazí,“ uvedla s tím, že o situaci jednají jak se zástupci městské policie, tak i s neštěmickou radnicí.

Ta kvůli napjaté situaci vyvolala mimořádné jednání s městskou policií. Prvním krokem, na kterém se ústecký primátor Petr Nedvědický a ředitel městské policie Pavel Bakule se starostkou Tomkovou dohodli, je zcela nový systém práce strážníků. „V Mojžíři spustíme přísně cílené pochůzky a kontroly městské policie. Díky neštěmické radnici, která zná každý dům a každé místo v této lokalitě, můžeme cílit právě na místa, kde jsou největší problémy. Bohužel tam, kde nepomáhá prevence či sociální práce v komunitě, musí nastoupit represe,“ varoval.

Obce a města mají podle něj díky předloňské novele známé jako „třikrát a dost“ šanci sáhnout neplatičům pokut za přestupky na sociální dávky. „Musíme jít touto cestou, protože všechny jiné selhaly. Žije nám tady poměrně početná skupina lidí, která si z přestupků a pokut nic nedělá, ale ve chvíli, kdy jí sáhneme na dávky hmotné nouze, konečně to pocítí,“ slíbil Nedvědický.

Obvodní neštěmická radnice chce ve větší míře zapojit OSPOD, který bude dostávat každé hlášení o nočním potulování nebo nepřístojném chování dětí. „I za cenu zahlcení našeho úřadu půjdeme po každém přestupku, který nám zákon umožní potrestat a viníky trestat budeme,“ dodala starostka Tomková.