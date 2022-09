„Pokuty se dávají automaticky za každý neodjetý spoj ve výši padesáti korun za kilometr. Příslib dopravců se bohužel moc nenaplnil. U ČSAD Střední Čechy částečně ano, tam je v pondělí výpadků minimum, ale u Arrivy je to horší než koncem minulého týdne,“ řekl Deníku Filip Drápal, mluvčí Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID).

Pražský dopravní podnik hledá nové ředitele. Vypsal výběrová řízení

Kvůli nedostatku řidičů pravděpodobně dojde k omezení na lince 224, která jezdí mezi zastávkami Sídliště Petrovice a Nádraží Horní Počernice. Místo každé půl hodiny by měl autobus přijet jen jednou za hodinu. „Je to doplňková linka, ale ušetří se tím čtyři řidiči,“ vysvětlil mluvčí. Riziko výpadků by se tím mělo snížit. „Pokud to nebude stačit, budeme nuceni to řešit dál. Buď nějakým dočasným omezením jízdních řádů, nebo případně tím, že by dopravce linky předal někomu, kdo je bude schopen provozovat a kdo má dostatek řidičů,“ dodal Drápal.

Řidičů není nazbyt

Zároveň ale podotkl, že nedostatek řidičů trápí všechny dopravce. „I ostatní jedou takzvaně na krev a řidičů není nikde nazbyt,“ řekl.

ROPID zároveň doufá, že se situace zlepší už v úterý, nedostatek řidičů však prý nenabízí žádné rychlé řešení. „Pokud by se podařilo je sem dostat třeba z jiných částí republiky, bylo by to jedině dobře. Takové snahy tu ale byly už v minulosti,“ uvedl Drápal.