Teprve nedávno si mohli oddechnout po několikaměsíční opravě mostu nad silnicí Lípovou v Ludgeřovicích. Stavební práce, zahájené letos v dubnu, pro ně znamenaly nemalé komplikace. Provoz byl řízen jednosměrně semafory, tvořily se kolony. Mnozí proto volili objízdnou trasu centrem Ludgeřovic, případně využili cestu přes Lhotku. Když práce v říjnu skončily a semafory konečně zmizely, nikoho ani ve snu nenapadlo, že se ocitnou jako ve sci-fi filmu. Mnozí měli pocit, že se vrátili v čase…

„Byl to šok, v pondělí ráno jsem jel do zaměstnání. Znovu tam byly semafory, najela těžká technika a začalo frézování opravené vozovky. Opět jsem stál v koloně, jako kdybych se vrátil v čase,“ uvedl Libor Polák, který stejně jako další řidiči nad obnovením prací jen nechápavě kroutil hlavou. „Možná se objevilo něco skrytého, možná to jen odflákli,“ dodal další motorista.

Nerovnosti

Jak Deník zjistil, důvodem nových oprav byly nerovnosti vozovky, které správce komunikace – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) – reklamoval. „V rámci přejímek byly zjištěny nerovnosti na obrusné vrstvě. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se provede frézování a opětovná pokládka obrusné vrstvy na celém mostě,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že oprava spadá do reklamačního řízení a náklady ponese zhotovitel.

Samotné frézování začalo již během víkendu, oprava povrchu skončila v úterý. V odpoledních hodinách se již dalo projet oběma směry, omezena byla pouze rychlost, a to kvůli dokončujícím pracím.

Dlouhodobou opravu mostu po celou bedlivě sledovali i zástupci Ludgeřovic. Během prací totiž musela být uzavřena ulice Lípová vedoucí pod mostem. Když se objevily nedostatky na povrchu nové vozovky, nebylo v první chvíli jasné, zda nebude nutné ulici Lípovou znovu uzavřít. „Ty problémy se naštěstí netýkaly samotného mostu. Takže jsme se dohodli, že ponecháme volný průjezd,“ řekl Deníku starosta Ludgeřovic Daniel Havlík.