„Nemáme skoro vůbec volno, což je jeden z hlavních důvodů, proč řidiči odcházejí. Jsou stále v práci, jeden den na zotavení a regeneraci nestačí. Nestihnou si odpočinout a následně mají ohromnou zodpovědnost nejen za sebe, ale i za lidi, které vezou ve vozech. Zároveň musí být stále ve střehu v aktuální uspěchané dopravní situaci v Pardubicích,“ shrnul řidič pardubického dopravního podniku, který si nepřál uvést své jméno.

Řidiči chybí dlouhodobě

Dopravní podnik města Pardubic (DPMP) nyní potřebuje 18 nových řidičů, schází mu ale také 27 šoférů, kteří jsou v pracovní neschopnosti. „S nedostatkem řidičů se potýkáme dlouhodobě, není to jen u nás v Pardubicích, ale napříč celou republikou. Někteří řidiči se tedy přesouvají jinam. Druhá věc je, že u nás je průměrný věk řidičů poměrně vysoký, lidé v důchodovém věku odcházejí, protože jsou utahaní z toho, že neustále jezdí – včetně přesčasů,“ vysvětlil ředitel DPMP Tomáš Pelikán s tím, že v České republice ve všech odvětvích chybí přes 14 tisíc řidičů. Během pracovního dne ulice Pardubic brázdí 89 vozidel městské dopravy.

Aby bylo možné obsloužit všechny linky, musí ve všední den do práce přijít 148 řidičů a řidiček. Pokud jezdí s trolejbusem, většinou jezdí celý den po stejné trase, řidiči autobusů však obsluhují i několik linek. Mezi trasami mají mít povinné přestávky, aby si odpočinuli, podle řidičů se však často nedají dodržet. „Je to kvůli zácpám ve městě. Stává se, že řidič jezdí i čtyři hodiny v kuse a místo čtyřicetiminutové přestávky má 20 minut,“ řekl řidič s tím, že většinou mají směny dlouhé devět až deset a půl hodiny a jezdí také v brzkých ranních nebo naopak pozdních večerních hodinách.

Změna jízdních řádů přinese méně spojů

Od soboty dojde v Pardubicích ke změně jízdních řádů, vrací se do běžného režimu. Oproti těm předprázdninovým však projdou právě kvůli nedostatku řidičů několika úpravami. U linek 5, 6, 8, 88 a 13 bude o dvě minuty prodloužen interval mezi jednotlivými spoji, vozy tak nebudou jezdit každých 10 minut, ale po 12 minutách.

Největší změna se týká linky číslo 4, která bude dočasně zrušena. „U páteřních linek nabídneme pět spojů v hodině namísto šesti, za linku číslo 4 pak existují jiné alternativy přepravy. Jsou to linky, u nichž bude pro zajištění dopravní obslužnosti území a funkci přestupních vazeb omezení nabídky vnímáno jako to s nejmenším dopadem,“ informovala tisková mluvčí DPMP Jitka Malinská. K dřívějším intervalům by se dopravní podnik chtěl navrátit během října.

V DPMP pracují téměř dvě stovky řidičů a několik brigádníků, přesto zaměstnavatel shání další. Zájemcům nabízí náborový příspěvek 40 tisíc korun nebo zajištění řidičského průkazu skupiny D a profesního průkazu. Řidiče hledá také společnost Arriva Východní Čechy nebo ČSAD Ústí nad Orlicí na střediska v Ústí nad Orlicí, Jevíčku, Litomyšli a Lanškrouně.