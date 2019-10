Řidiči si v tomto místě musejí najet až téměř do půlky silnice, aby viděli. Musí navíc doufat, že jim řidiči jedoucí zleva dají přednost. Umístění cedule se proto nelíbí více lidem. „Proč musím být kvůli ceduli při výjezdu z parkoviště ze dvou třetin autem v křižovatce, abych zjistil, kdo mi jede zprava? Moc děkuji za ceduli, protože díky ní jsem každému, kdo přijíždí na parkoviště, přímo na odstřel,“ okomentoval situaci na sociální síti řidič Zdeněk Kleveta.

Špatný výhled do křižovatky se obchodní řetězec rozhodl řešit. Postarat by se o to měl do čtrnácti dnů. „Ceduli zvedneme o sedmdesát centimetrů tak, aby bylo vidět do křižovatky pod plakátem,“ sdělila mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Přednost zprava

Na parkovišti platí stejně jako na jiných pozemních komunikacích přednost zprava, pokud to značky neříkají jinak. Špatný výhled do křižovatky může nicméně řidiči jízdu ztížit. Situace je o to těžší v dopravní špičce. Většina lidí si ale podle majitele autoškoly Zdeňka Pernici na přednost zprava dává pozor. „Většina řidičů tam jezdí na parkovišti obezřetně a pomalu, protože sami chtějí někde zastavit. Co se týče té cedule, samozřejmě by bylo lepší, kdyby se o kus posunula,“ dodal.

Nehody způsobené nedáním přednosti na parkovišti u supermarketů nejsou ale podle policejní mluvčí Lenky Koryťákové na Blanensku nijak zvlášť časté. „Naopak stále přibývá drobných nehod na zaparkovaných autech. V tomto případě se také často stává, že řidič z místa nehody ujede,“ uvedla policistka.

Podle údajů České pojišťovny připadá na nehody na parkovištích nebo v garážích řešených z pojistného zhruba až patnáct procent z celkového počtu.

