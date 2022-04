„Přišli jsme dříve, abychom se vyhnuli tlačenici, s miminkem v kočárku a malým synem je to tak praktičtější,“ vysvětlila v pátek dopoledne mladá maminka.

Po dvouleté pauze, kdy se kvůli covidu pouť pod Řípem nekonala, doufají kolotočáři, že se podobná situace už nebude opakovat. To je i případ majitelky několika atrakcí Marie Helferové, která se svým týmem přijela pod Říp z Prahy. „Jsme moc rádi, že tu po dvou letech můžeme zase být. Nedávno jsme stáli na Matějské a návštěvnost tam byla zaplať pánbůh dobrá. Je vidět, že se lidé chtějí bavit, věřím, že i Řípská se vydaří. Moc se těšíme,“ řekla Helferová. Při otázce, jak se jim dařilo překlenout složité covidové období, na chvíli zvážněla.

Na Řípskou pouť pojede zvláštní autobusová linka i silniční vláček

„Byli jsme doma a připravovali atrakce. Neměli jsme ale peníze, takže co jsme měli na prodej, to jsme prodali, abychom nějak přežili. Bylo to těžké, prodávali jsme třeba brambory u cesty nebo vyráběli maringotky, abychom se všichni uživili,“ popsala drobná žena s tím, že na poutě v předešlých dvou letech jezdili alespoň v letním období, kdy restrikce nebyly tak přísné.

Podobně jako její kolegové, přijela Marie Helferová do Rovného už v pondělí. Sestavení rozměrnějších atrakcí totiž zabere zhruba tři dny.

Přijde dost lidí? Světští dohání ztráty

Další z provozovatelů světského rodinného podniku Pavel Janeček přiblížil, že jen sestavení obřího kola zabere dva dny. Postavení menších atrakcí pro děti pak jen pár hodin.

„Snad nám bude přát počasí a přijde dost návštěvníků. Covid nás, stejně jako další obory, dost zasáhl. Ačkoli nám stát trochu pomohl, byly poslední dva roky krušné,“ zmínil Janeček.

Oslovení kolotočáři měli zároveň s nadějí na hojnou účast i obavy, aby se současná situace, kdy se zvyšují ceny zboží a služeb, nepromítla i do návštěvnosti a ochotě návštěvníků utrácet za atrakce.

Ani letos nebudou na Řípské pouti chybět vyhlídkové lety vrtulníkem

„Sami jsme museli mírně zdražit, řádově o dvacet až třicet korun za každou atrakci, více nahoru už jít ale nemůžeme, aby to zůstalo pro lidi únosné. Platíme více za naftu i za elektřinu. Nemalé peníze stojí i pronájem místa a také jen samotné připojení na elektřinu tady,“ vysvětlovali dva muži, kteří s pouťovými atrakcemi přijeli z Ústí.

Řípská pouť se na úpatí bájné hory koná vždy k svátku svatého Jiří. Kromě celé řady různých tradičních i adrenalinových atrakcí tu nechybí program v podobě koncertů různých hudebních žánrů. V sobotu bude součástí programu i seskok parašutistů nebo účast fotbalových legend ze SigiTeamu. Na místě jsou spousty stánků především s občerstvením, sladkostmi, hračkami a dalšími suvenýry. Pouť se koná vždy od pátku do neděle a každoročně na ní zavítají desetitisíce lidí.