Červené auto se sytě žlutým surfařským prknem z osmdesátých let na střeše se tyčí na valu nad dlouhým bazénem. U posezení hraje hudba z devadesátek a atmosféru dokreslují kartonové postavy hlavních hrdinů legendárního seriálu Pobřežní hlídka. „Jelikož je to vyprošťovací vůz, tak má fochy v nástavbě. Tam jsou sudy a odtud čepujeme,“ popisuje majitel auta a zároveň provozní Jan Hamřík.

Na Riviéře stojí bývalé hasičské auto od začátku června. „Celý červen ale bylo kvůli počasí zavřeno. V červenci už jsme měli asi deset dní otevřeno. Byly krásné dva víkendy, kdy bylo koupaliště narvané a všechno jsme de facto vyprodali. Doufám, že tady budeme víc sezon, protože si myslím, že to bude i po dokončení dopravních staveb v okolí Riviéry úplně o něčem jiném,“ zamýšlí se Hamřík.

Kamenná prodejna pod kopcem, na kterém nyní auto stojí, je zavřená. V budoucnu se plánuje její oprava.

„Momentálně jsme na této straně koupaliště s občerstvením jediní. Já pracuju v gastronomii, ale venkovní prodej jsem ještě nedělal. Je to první rok a vychytáme všechno možné, ale jsem spokojený,“ pochvaluje si nadšenec do amerických aut.

Z „Hasiče“ se stal vánoční truck

Speciálně upravený Ford F 350 z roku 1993 sloužil na americké hasičcké stanici jako vyprošťovací vůz s cisternou. Do Brna ho Hamřík přivezl z Holandska loni v únoru. Koupil ho od pokrývače, který na tažném zařízení vozil žebřík. „Jak auto dosloužilo, tak ho američtí hasiči poslali do světa. Měli ho chvíli na stanici i hasiči v Holandsku,“ popisuje.

Nápad pořídit si „Hasiče“, jak autu říká, a udělat z něj pojízdnou prodejnu občerstvení, dostal muž zhruba před pěti lety. „Tak nějak mě naštvaly Vánoční trhy, že vydělávají na alkoholu a duch Vánoc je ten tam. Loni jsem z ‚Hasiče‘ udělal vánoční truck. Zástupci brněnského Výstaviště mi umožnili prodávat na trzích, ale nic jsme nevydělali. Bylo to ztrátové,“ vzpomíná.

close info Zdroj: se svolením Jana Hamříka zoom_in

Výdělek z vánočních trhů plánoval Hamřík věnovat dětským onkologickým pacientům.

„Požádal jsem letos na radnici, jestli můžu tyto Vánoce se stejným záměrem prodávat na Moravském náměstí. To ale neprošlo, protože je to americké auto s výzdobou amerických Vánoc, což by prý narušovalo českou tradici. Ale zkusím to ještě vyřešit s ostatními provozovateli pojízdných občerstvení, že bychom se vystřídali, nebo by mi alespoň poradili,“ říká.

Mezi letní sezónou a Vánocemi si lidé budou moci auto prohlédnout na Zelném trhu na zářijovém Octoberfestu.

Nejrůznější akce navštěvuje muž i se svým školním autobusem. „Já jezdím jenom jako spolujezdec, protože nemám papíry na autobus. Prodávat mě ale baví. Miluju americká auta, takže tam jsem s brigádníkama,“ směje se.

Auto za čtrnáct tisíc euro

Hasičské auto koupil za zhruba čtrnáct tisíc euro (v přepočtu přibližně 350 tisíc korun). „Přihlášení v Česku pak bylo složitější, protože to je speciální vůz a de facto náklaďák nad tři a půl tuny. Jeho hodnota je asi půl milionu korun,“ konstatuje nadšenec.

Stav auta si Hamřík pochvaluje: „Jelikož to je Hasič, tak vyjížděl jen, když se něco dělo. Má najetých asi osmdesát tisíc kilometrů, což je na rok výroby paráda.“