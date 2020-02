„Státní Správa železnic (SŽ) nám vůbec nevychází vstříc, vezmu-li v úvahu, že je místo nepřehledné, v širším centru města, uprostřed ulic. Poslední jednání bylo nedávno a bez výsledku,“ uvedl náměšťský místostarosta Jan Kotačka. Místní jsou zkrátka přesvědčení, že přejezd rizikový je.

Před týdnem se na něm střetlo osobní auto s drážní drezínou. Naštěstí nešlo o vážnou nehodu. Čas od času se objevují i poruchy.

Přejezd je v prudkém kopci, nesvítí na něm přerušované bílé světlo. Řidiči, kteří jedou odspodu od centra města, mají rozhled ztížený ploty u rodinných domů. Odshora je přímo nad přejezdem křižovatka. „Podle mé zkušenosti tam není dobrý rozhled. Jde o frekventovanou trať a na tomto přejezdu ani nesvítí bílé světlo,“ přidal argumenty Kotačka. „Dokonce se na schůzce se zástupci Správy železnic vedla absurdní diskuze v duchu – co bylo dřív. Jestli křižovatka nebo trať. Vyslechli jsme si nápad, že bychom měli vyjednat s majiteli rodinných domů, aby se jim do zahrádek vecpala vozovka a křižovatka se trochu oddálila od přejezdu. S tím nesouhlasíme,“ řekl místostarosta.

Vše je v normě

Že se v Náměšti zlepšení, které by chtěli, nedočkají, potvrzují slova mluvčí Správy železnic Nely Friebové. Uvedla, že loni byl přejezd kontrolovat zástupce státního dozoru Drážní inspekce. „Zaměřil se na způsob označení a zabezpečení přejezdu. Kontroloval i dodržení rozhledových délek. Zjistil, že jsou označení, zabezpečení přejezdu a rozhledové délky v souladu s normou. O úpravě zabezpečení přejezdu nyní Správa železnic neuvažuje,“ sdělila. Všechny železniční přejezdy jsou podle jejích slov zabezpečené podle platných norem a legislativy. „Nebezpečné přejezdy neexistují, rizikově se na nich chovají pouze řidiči, kteří nedodržují silniční zákon,“ dodala.

Ještě se ani neprojektuje

Lze předpokládat, že jakmile správce trati začne s její elektrifikaci v dalším úseku ve směru od Brna, který zahrne i Náměšť nad Oslavou, přejezd v ulici Boženy Němcové lépe zabezpečí. Ještě se ovšem nezačalo ani projektovat.

To v Okříškách o závory na přejezdu poblíž firmy Fraenkische usilují šest let. Letos je budou mít. Stejně tak v Třebíči na obou přejezdech u starého hřbitova. Závory v roce 2020 přibudou i u Nového Města na Moravě. Ministerstvo dopravy v prosinci vydalo zprávu, že chce do roku 2023 lépe zabezpečit všechny přejezdy, kde se kříží tratě se silnicemi I. třídy. Mají mít nejméně závory, v lepším případě se má budovat mimoúrovňové křížení. Sem spadá i přejezd u Obrataně, kde se koleje potkávají s výpadovkou z Pelhřimova směr Tábor, státní silnicí I/19. A v posledních letech tu bylo několik střetů aut s vlaky.