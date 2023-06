Ve čtvrtek odpoledne jste rezignoval na post GM a jednatele Beranů . Proč jste se tak rozhodl? Klub jsem se snažil dostat nahoru, což se mi myslím podařilo. Tato kauza by ho však mohla poškodit, což absolutně nechci dopustit. Oddíl je závislý na veřejných financích, a není možné, aby člověk, který je byť jen obviněný, zavdával jakékoliv pochybnosti, které by Berany mohly poškodit. Naopak potřebujeme podporu všech partnerů, aby nám město, které nás podporuje, zůstalo v přízni. To ale platí i o kraji. Nemůžeme si dovolit hazardovat s jejich náklonností.

Kdekoho mohlo toto rozhodnutí překvapit. Jak dlouho jste o něm přemýšlel?

Upřímně jsem to věděl hned. Když jsem přišel znovu do práce, tak bylo jasné, že to musím udělat. Rozhodně to nebylo žádné spontánní rozhodnutí, naopak velmi logické. Klub jsem se vždy i přes nepříjemné věci snažil vést na rovinu. Bohužel teď potkala nepříjemná věc přímo mě, postavil jsem se k tomu jako chlap.

Čtvrteční jednání s majiteli klubu se protáhlo až do večerních hodin, trvalo téměř tři hodiny. Jak vše probíhalo ve vašich očích?

Na setkání nás bylo asi šest, bavili jsme se o všem. I díky doplňujícím otázkám se vše samozřejmě protáhlo. Majitelům jsem vysvětloval, jak jsem se do této šlamastyky dostal, co za tím stálo. Vše bylo v přátelské atmosféře, neproběhly žádné nepříjemné pohledy. Všichni mi poděkovali za práci pro klub.

Složil jste vrchní pozice v klubu. Prozradíte, jak by případně měla vypadat vaše další funkce u Beranů?

Momentálně jsem z klubu mimo, více vám toho nemůžu říct, nebylo by to konkrétní. S hypotézami nepracuji. Na rovinu říkám, že daná pozice by mi musela dávat smysl.

Věřím, že konec u Beranů pro vás není jednoduchý. Nejste v tuto chvíli ze všeho skleslý?

V žádném případě. Je ale pravda, že už jsem unavený. Už zítra (dnes) zase máme jednání, čeká nás valná hromada, konference spolku, to zabere hodně času. Opravdu se nenudíme.

V úterý přišlo vaše zadržení, o den později jste byl propuštěn. Jak jste se v posledních hodinách podílel na chodu klubu?

Zadržen jsem byl 24 hodin, pro chod klubu to nic neznamenalo. Spíše to byl šok pro mé spolupracovníky, že jsem s nimi nebyl. Po návratu jsme sice řešili spoustu věcí, nic jsem však už nepodepisoval. Věděl jsem totiž, že budu rezignovat, byl jsem tak jen pasivním pozorovatelem.

Už v pátek má být jasno o vašem nástupci na postu GM Beranů. Nejčastěji se spekuluje o jménu Jana Pravdy. Byl byste s tím spokojený?

Honza se mnou klub vedl, jen pod vším jsem byl podepsaný přímo já. Bude vykonávat to, co do teď, jen se bude podepisovat. Vše tak má logiku, do klubu nastoupil se mnou. Dobře ví o krocích, které vedly k záchraně klubu. Nepochybuji, že Berany případně dál povede v kontinuálně nastaveném směru.

Vezmeme-li v potaz českou náturu, tak bude říkat, že v klubu nejste, přitom tzv. taháte za nitky zpovzdálí…

Samozřejmě to jen můžu popřít. Toto tu už bylo v minulosti. Podobných událostí, při kterých se podepisoval jiný člověk, jsem vždy byl velkým kritikem. Věřte tomu, že něco takového v žádném případě nenastane.

Do klubu jste přišel v prosinci, započal jste svoji práci. Za půl roku jste v mnoha ohledech měl skvělé výsledky. Teď to pro vás končí. Jak vše nyní vnímáte, pořád v době rozdělané práce?

Osobně to pro mě není lehká situace. Na druhou stranu jsem bojovník, člověk, který se s tím musí vyrovnat. A já to zvládnu! Život přináší podobné chvíle, nedá se s tím nic dělat. Hlavně mi šlo o to, že mě práce bavila, mohl jsem pomáhat vlastnímu klubu. Podařilo se nám ho vrátit na určitý vrchol. Teď však přišla tato událost.

Když se dostaneme na tu méně příjemnou rovinu. Momentálně jste stíhán na svobodě. Můžete k těmto událostem o vašem obvinění něco říct?

Bližší informace bohužel nemůžu sdělit, vše je pod rouškou mlčenlivosti. Je veřejně známá věc, že jsem obviněn, můžu potvrdit pouze toto.

Na Twitteru jste dementoval zprávy o zásahu URNY. Lze alespoň prozradit, jaký byl sled událostí vašeho zadržení?

Chtěl bych pochválit policii za vzorný přístup, nebyla zde žádná beranidla. Slušně se představili, oznámili, co chtějí, byla jim umožněna domovní prohlídka. Dokonce mě eskortovali bez pout, spolupráce byla oboustranná. Projevili se jako velcí profíci.

Něco takového se přeci jen nečeká…

Samozřejmě to byl šok. Pro všechny. Když víte, že se najednou zasahovalo na 16 místech, že museli udeřit ve stejnou hodinu, tak nemohli jinak.

Už jste se stačil ze všeho vzpamatovat?

Relativně ano. Aktivoval jsem právní zástupce, samozřejmě se cítím nevinný. Budu dělat vše pro to, abych se obhájil.

Média toho za poslední hodiny napsala hodně…

Co plátek, to milion příběhů, musel bych dementovat každý z nich. Znovu opakuji, že žádná URNA pro mě nepřijela, že jsem ani nebyl ve vazbě. Byl jsem zadržen, v cele předběžného zadržení.

Vlastníte reklamní agenturu, vládl jste hokejovým Beranům. Najednou jste musel strávit noc v cele předběžného zadržení. Jak jste vše prožíval?

V životě se dá vydržet všechno. Člověk pak pochopitelně má spoustu myšlenek. Za celý den je však tak unavený a vystresovaný, že se mi i podařilo usnout. Dlouhodobý spánek to nebyl, trochu jsem však zadřímal.