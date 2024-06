Druhý den festivalu Rock for People přinesl bohatý hudební program. Obdobně pestrá byla i nabídka doprovodných aktivit na hradeckém letišti, kde si každý našel „to své“. Čtvrteční večer pak patřil hvězdným The Offspring.

The Offspring na Rock for People 2024 | Video: Deník/Jiří V. Matýsek

Čeština, polština, slovenština a ukrajinština, ale i norština nebo francouzština. Hradecký festival Rock for People láká mezinárodní publikum a návštěvníky všeho druhu. Potkáte tu punkáče s číry na hlavech, metalisty v tričkách jaroměřského festivalu Brutal Assault, lidi v plážových kloboučcích či kožených kabátech, gotiky i úplně obyčejné návštěvníky. A vypadá to, že si to všichni užívají. Hudebních lákadel je ostatně nepřeberně.

Areál solidně „vyluxovala“ pardubická legenda Vypsaná FiXa, která na festivalu oslavila svoje třicetiny. Dvouhodinový set byl plný notoricky známých hitů, obrovské radosti - a taky hostů.

S kapelou si mimo jiných zahráli i ředitel festivalu Michal Thomes, frontman Mňágy a Ždorp Petr Fiala či bývalý hokejista Jiří Hrdina.

Jak vypadal druhý den na festivalu Rock for People:

Zdroj: Deník/Jiří V. Matýsek

O něco méně lidí dorazilo na souběžně hrající rapovou hvězdu Ice-T. Američan Tracy Lauren Marrow však do Hradce Králové přijel s metalovou formací Body Count. Jejich vystoupení bylo syrové, patřičně špinavé a hrubé. Řízná směs rapu s metalem dokázala ale dav slušně rozhýbat.

Vystoupení, které nadchlo

Doslova uhrančiví byli Parkway Drive. Ti přivezli jiskry, ohnivé sloupy, ale hlavně srdce na dlani. Jakkoliv je jejich muzika temná a tvrdá, svoje publikum milují a oplácejí mu nejen skvělým pódiovým výkonem, ale i spoustou úsměvů. Zaslouženě jsou tak adeptem na jedno z nejsilnějších vystoupení festivalu.

Jak vypadalo vystoupení The Offspring na Rock for People? Podívejte se:

The Offspring potvrdili svou pozici headlinera a na svůj večerní set přitáhli téměř všechny, kteří v areálu byli. Výživných devadesát minut naplnili hity i průpovídkami o nejlepším festivalu na světě a překonávání rekordů v návštěvnosti. Podstatná byla ale muzika - a jejich pop-punkové hymny i po letech stále táhnou a uvádějí dav do extatické radosti.

Navzdory tomu, že alespoň v první polovině koncertu byl frontman Dexter Holland docela morous a opravdu se začal bavit až později.